基輔：俄軍烏南蓄意攻擊聯合國援助車隊 卡車陷入火海

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯軍隊在局部占領的烏南赫松州襲擊一支聯合國援助車隊，所幸無人傷亡。

法新社報導，赫松州（Kherson）軍事行政首長指出，這起俄羅斯無人機和火砲攻擊發生在前線小鎮別洛澤卡（Bilozerka）附近。

當地官員普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在社群媒體上表示：「占領軍蓄意以無人機和火砲瞄準聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的卡車。」

他表示，當時車隊共有4輛車，其中「一輛被燒毀，另一輛嚴重受損」，其餘兩輛安然無恙。

普羅克丁公開的照片可見，一輛印有「世界糧食計劃署」（World Food Programme）標誌的白色卡車陷入火海，濃濃黑煙竄升。

聯合國和莫斯科沒有立即評論此事。

正值歐洲對基輔軍援大幅下滑，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）準備向美國總統川普爭取戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）之際，美聯社引述烏克蘭官員報導，俄軍深夜以威力強大的滑翔炸彈和無人機攻擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），擊中一家醫院，造成7人受傷。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄軍這波襲擊擊中市區主要醫院，迫使當局緊急撤離50名病患。澤倫斯基表示，這波攻擊主要目標是能源設施，但未就此詳述。

澤倫斯基預定17日在華府與川普會面，華府是否提供基輔能夠回擊莫斯科的更先進長程武器，預計會是討論重點。

川普日前曾警告莫斯科，他可能對烏軍提供戰斧飛彈。美方先前擔心戰事升級而排除的此一選項一旦成真，勢必將激化美俄緊張關係。

川普已就俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在可能的和平協議核心議題上毫不讓步表達不滿，若華府對基輔提供戰斧飛彈，可能增加促使莫斯科重回談判桌的籌碼。

屆時，戰斧飛彈將成為基輔武器庫中射程最遠飛彈，讓烏軍有能力深入俄境精準打擊包括莫斯科在內的目標。

與此同時，路透社報導，俄羅斯國防部今天宣布，俄軍已控制烏東頓內茨克州（Donetsk）的巴拉罕村（ Balahan）。

路透社無法獨立查證相關戰況。