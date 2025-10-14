加薩停火後換俄烏？ 歐洲盼川普再接再厲

美國總統川普促成加薩的人質釋放與停火，讓歐洲寄望他也能將這套外交模式搬到俄烏，施壓俄羅斯上談判桌。但專家擔心最終反出現川普與俄國達成共識逼基輔接受的窘況。

美國總統川普今天在埃及與20多名各國領袖齊聚，簽署加薩和平備忘錄。華爾街日報引述知情行程安排的官員指出，在這趟中東「外交勝利之旅」後，川普17日將於白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基。川普這次旋風式出訪以色列與埃及時多次強調，自己在解決以巴衝突的同時，目光也擺在結束另一場戰爭上。

美國與歐洲高層官員提醒，無論俄羅斯還是烏克蘭，都不會因川普推動中東和平初步成功而改變自身戰略，何況要在加薩達成長期和平仍有諸多不確定。

但歐洲官員表示，「施壓」應是川普能從以哈停火得出可用於俄烏戰爭的唯一啟示。目前川普尚未對俄國總統蒲亭施加同等對哈瑪斯程度的壓力，烏克蘭與歐洲希望這點能改變，特別是在川普看到自己作為「談判高手」於中東取得成果之後，且川普自身也漸對俄國不耐。

川普已對俄國主要貿易夥伴的印度課徵高額關稅，卻至今仍未對俄國實施新的強力制裁或間接制裁。歐洲官員指出，當前戰爭階段若能對俄加強金融懲罰至關重要。

烏克蘭也正敦促川普提供射程可達約2500公里的戰斧巡弋飛彈，使基輔能以比現有長程無人機更強的武力攻擊俄國境內深入目標。

川普對此尚未作出承諾，但在12日晚間飛往中東途中談到蒲亭時，說他可能會告訴對方「聽著，如果戰爭還不結束，我就要把戰斧飛彈送過去（給烏克蘭）了」。

Axios新聞網引述兩名知情相關規劃的消息人士透露，川普與澤倫斯基17日在白宮，會討論向烏克蘭提供戰斧飛彈一事。

國際戰略研究所（IISS）常駐維也納的國防分析師加迪（Franz-Stefan Gady）表示，克里姆林宮強大的軍事實力，意味川普在逼俄羅斯回談判桌方面的籌碼有限。

加迪說：「俄羅斯擁有核武一事，永遠會是任何施壓作為前不得不考量的關鍵因素。美國還沒擺出一副不惜讓勢態升級的架式。」

加迪認為，更有可能的情況是川普會直接與蒲亭談判達成停火協議，然後試圖逼澤倫斯基簽署，而這正是歐洲最為擔心並一直想力阻的局面。

他表示前述情況符合川普一貫高調、單邊的外交風格，川普也不會吝於對澤倫斯基施壓，迫使對方接受不完全符合歐洲與烏克蘭利益的協議。