澤倫斯基訪美將會川普 商烏克蘭防空問題與對俄施壓

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，本週將前往華府會晤美國總統川普，討論烏克蘭的防空問題與遠程打擊能力，以及如何加強對俄羅斯施壓。

綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基說，他將加入正在華府與美國政界人士和企業會談的烏克蘭代表團，盼能在17日與川普會面。

他強調，自己在週末期間與川普通過兩次電話，討論俄羅斯攻擊烏克蘭能源基礎設施所帶來的「挑戰」，以及戰場上的局勢，包括美國將戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈提供給烏克蘭的可能性。

烏克蘭一直希望華府提供美製戰斧飛彈，戰斧飛彈射程達2500公里，若從烏克蘭境內發射，可打擊到歐俄的任何地點，包括俄羅斯首都莫斯科。烏方承諾僅用於明確的軍事目標，莫斯科則警告此舉可能導致事態「嚴重升級」。

澤倫斯基在基輔對記者說：「老實說，我已經和川普分享了我們的看法…但有些事情不適合在電話裡說，所以我們會當面談。」

他說：「我們討論了一些敏感議題，談話內容相當充實，但還不夠充分。」澤倫斯基正在接待前來基輔訪問的歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）。

川普表示，他正在考慮是否向烏克蘭提供這些飛彈，同時也說可能會與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）討論此事。

澤倫斯基指出，已啟程前往美國的烏克蘭代表團成員包括總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）、總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）和其他外交官員。

澤倫斯基還說，他也計劃與美國軍工企業代表及國會議員舉行會談。

他說：「主要議題包括防空以及我們對俄羅斯施壓的可能性。」

烏克蘭與美國也接近達成一項具里程碑意義的無人機協議，根據協議，烏克蘭將與美國分享無人機技術。歐洲外交官認為，這類協議是讓川普持續關注並支持烏克蘭的重要籌碼。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

