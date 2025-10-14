加薩和平峰會 德總理籲美在烏俄問題展現同等決心

快訊

中央社／ 柏林13日專電

以色列與哈瑪斯達成停火協議，世界多國領袖今天齊聚埃及，參與鞏固停火的加薩和平峰會。德國總理梅爾茨會中表示，這是「歷史性的一天」，呼籲美國在烏俄問題展現同等決心，讓和平也降臨歐洲。

約20國領袖13日在埃及紅海度假聖地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）出席加薩和平峰會，見證美國、埃及、卡達與土耳其等停火協調國簽署鞏固協議的加薩停火宣言。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在峰會受訪表示，歷經兩年流血衝突，這場戰爭的結束對全世界來說都是好消息，今天也是「歷史性的一天」。

德國並非停火協議的主要推動者。梅爾茨特別感謝埃及總統賽西（Abdel Fattah al-Sisi）邀請各方出席和平峰會，以及美國總統川普（Donald Trump）在以哈和平進程中積極斡旋、展現明確立場。

除美國外，卡達與土耳其政府也在調解中扮演重要角色。梅爾茨指出，德國政府近月來多次派外長造訪卡達與土耳其協助協調，希望為巴勒斯坦與以色列「長久共存」的和平進程盡一份力。

基於以色列與德國的特殊關係，梅爾茨強調，德國始終與以色列並肩同行，同時願意在加薩重建與人道援助上貢獻力量，為持久和平創造條件。

13日清晨，最後20名以色列人質獲釋，其中包括4名德國公民。梅爾茨表示，這消息讓許多家庭感到寬慰，但對仍有親人罹難或失蹤的家庭而言，這一天同時也是悲傷的一天，因為「戰爭的痛苦將在這些家庭與整個地區留下印記」。

他呼籲美國運用在中東展現的影響力，與歐洲攜手對俄羅斯施壓，促使俄烏戰爭早日結束。梅爾茨表示，加薩和平峰會證明，當世界各國團結一致時，和平是可能的；若美國能在烏俄問題上展現同等決心，和平終將也能降臨歐洲。

德國聯邦發展部部長拉多凡（Reem AlabaliRadovan）表示，德國計畫與埃及共同舉辦加薩重建會議，協調國際援助分配，承諾提供金額介於1億至數億歐元的人道資金，支援加薩地區基礎設施與民生重建，盼在戰後和平進程中扮演更積極角色。

