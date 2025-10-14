澤倫斯基：加薩實現停火 為俄烏戰爭結束帶來希望

中央社／ 基輔13日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天對「非凡」的加薩走廊（Gaza Strip）停火表示讚許，稱這令人期待俄羅斯對烏克蘭的全面侵略可在美國總統川普等領袖斡旋下告終。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體平台發文表示：「當世界某個地方的和平獲得實現，會為其他地區帶來更多和平的希望。」

他進一步說：「如果中東實現了停火與和平，全球行動者的領導力和決心也一定能替在烏克蘭的我們發揮作用。」

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略，使得歐洲出現第二次世界大戰結束以來最大規模戰爭。俄國曾多次拒絕停火要求，並提出強硬的條件，基本上是要基輔投降來換取和平。

川普（Donald Trump）一度矢言能在上任後幾小時內結束俄烏戰爭。然而儘管美方已進行過多輪會談，川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也召開過峰會，距離達成俄烏和平協議仍未見明顯進展。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

澤倫斯基示警 俄國趁國際關注減弱加強攻擊烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲盟國提供更多防空飛彈，同時警告俄羅斯正「利用」國際焦...

川普：可能示警普亭 不結束俄烏戰爭基輔將獲戰斧飛彈

美國總統川普今天表示，若俄烏戰爭未能落幕，他可能會告訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），自己可能會供應烏克...

逼普亭上談判桌？美國助烏克蘭襲俄羅斯煉油廠 合作內幕曝光

英國「金融時報」今天指出，美國數個月來一直幫助烏克蘭向俄羅斯能源設施發動遠程打擊，目標在於削弱俄國經濟，並迫使俄羅斯總統...

俄軍持續深入烏東！距戰略重鎮不到20公里 烏克蘭緊急下令疏散

隨著俄羅斯軍隊持續深入烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），距離當地一座戰略重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）已...

澤倫斯基：比照中東停火模式 盼川普調停俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天與美國總統川普通話時表示，希望川普能以斡旋中東停火模式來調停俄烏戰爭，為烏克蘭帶來和平

