俄前總統：美若供烏戰斧飛彈對所有人不利 尤其是川普

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，美國若將戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈提供給烏克蘭，最終可能對所有人不利，尤其是對美國總統川普。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天再度表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不結束對烏克蘭的戰爭，他可能提供基輔戰斧飛彈。

戰斧飛彈射程達2500公里，若從烏克蘭境內發射，可打擊到歐俄的任何地點，包括俄羅斯首都莫斯科。

麥維德夫今天在社群平台Telegram發文表示，若戰斧飛彈已發射，便無法分辨它搭載的是核彈頭或傳統彈頭，「俄羅斯該如何回應？這正是問題」！他似乎暗示莫斯科會以核武來回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，美國若提供戰斧飛彈，烏克蘭只會用於軍事目的，不會用來攻擊俄羅斯境內的平民。

蒲亭則說過，美國若這麼做，將摧毀美俄兩國關係。他的發言人也提到過與麥維德夫今天類似的論點。