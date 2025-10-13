澤倫斯基示警 俄國趁國際關注減弱加強攻擊烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲盟國提供更多防空飛彈，同時警告俄羅斯正「利用」國際焦點轉移，趁機加強轟炸烏克蘭。

法新社報導，用來結束俄羅斯對烏克蘭發動3年半侵略戰爭的外交斡旋，近幾個月來陷入僵局。

與此同時，莫斯科近日重啟大規模空襲烏克蘭能源設施，導致數十萬民眾在冬季來臨前失去電力供應。

澤倫斯基今天分別與美國總統川普（DonaldTrump）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，請求提供更多防空飛彈，並協助加強烏克蘭的「遠程打擊能力」。

澤倫斯基與馬克宏通話的會談摘要中表示：「俄羅斯正把握此刻，趁著中東局勢與各國內政受到最大關注的時刻。」

川普8月曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，但未能達成任何和平協議。

澤倫斯基今天與川普進行兩天內的第2次通話，他表示雙方將致力於加強烏克蘭的「防禦能力」。

澤倫斯基說：「我們與川普達成共識，雙方團隊與軍方會執行我們討論的所有事項。」但並未透露細節。