川普：可能示警普亭 不結束俄烏戰爭基輔將獲戰斧飛彈
美國總統川普今天表示，若俄烏戰爭未能落幕，他可能會告訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），自己可能會供應烏克蘭長程戰斧巡弋飛彈。
美聯社報導，川普於飛往以色列途中在總統專機空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「我可能會說，『聽我說，如果這場戰爭不解決，我就要將戰斧飛彈送去給他們』。」
他還說：「戰斧飛彈是一種令人難以置信的武器，是一種非常具進攻性的武器。說實話，俄羅斯不需要面對那種東西。」
川普指出：「我可能會這樣告訴他們，如果這場戰爭不解決，我們很有可能會這麼做，也可能不會，但我們確實有可能這麼做。我認為這是一個適合提出的議題。」
在此之前，他今天稍早曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話。
