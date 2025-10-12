聽新聞
逼普亭上談判桌？美國助烏克蘭襲俄羅斯煉油廠 合作內幕曝光
英國「金融時報」今天指出，美國數個月來一直幫助烏克蘭向俄羅斯能源設施發動遠程打擊，目標在於削弱俄國經濟，並迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）坐上談判桌。
金融時報（The Financial Times）引述不具名烏克蘭和美國知情官員的說法報導，美國情報機構協助基輔當局打擊遠離戰場前線的俄羅斯重要能源資產，其中包括煉油廠。
白宮、烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）辦公室及烏國外交部都沒有立即回覆路透社的置評請求，俄羅斯外交部也未立即發表評論。
俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭的戰爭仍持續進行中，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）本月稍早指控，華府和北大西洋公約組織（NATO）定期向基輔當局提供情報。
金融時報的報導提到，美國情報機構協助基輔當局規劃路線、高度、時間及任務決策，使烏克蘭的遠程攻擊無人機能避開俄羅斯防空系統。
有3名知情人士透露，美國密切參與了行動規劃的所有階段。
一位美國官員聲稱，烏克蘭選擇遠程打擊目標，然後華府提供這些目標薄弱環節的相關情報。
