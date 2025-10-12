快訊

逼普亭上談判桌？美國助烏克蘭襲俄羅斯煉油廠 合作內幕曝光

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
英國「金融時報」今天指出，美國數個月來一直幫助烏克蘭俄羅斯能源設施發動遠程打擊，目標在於削弱俄國經濟，並迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）坐上談判桌。

金融時報（The Financial Times）引述不具名烏克蘭和美國知情官員的說法報導，美國情報機構協助基輔當局打擊遠離戰場前線的俄羅斯重要能源資產，其中包括煉油廠。

白宮、烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）辦公室及烏國外交部都沒有立即回覆路透社的置評請求，俄羅斯外交部也未立即發表評論。

俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭的戰爭仍持續進行中，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）本月稍早指控，華府和北大西洋公約組織（NATO）定期向基輔當局提供情報。

金融時報的報導提到，美國情報機構協助基輔當局規劃路線、高度、時間及任務決策，使烏克蘭的遠程攻擊無人機能避開俄羅斯防空系統。

有3名知情人士透露，美國密切參與了行動規劃的所有階段。

一位美國官員聲稱，烏克蘭選擇遠程打擊目標，然後華府提供這些目標薄弱環節的相關情報。

俄軍持續深入烏東！距戰略重鎮不到20公里 烏克蘭緊急下令疏散

隨著俄羅斯軍隊持續深入烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），距離當地一座戰略重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）已...

澤倫斯基：比照中東停火模式 盼川普調停俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天與美國總統川普通話時表示，希望川普能以斡旋中東停火模式來調停俄烏戰爭，為烏克蘭帶來和平

梅蘭妮亞與普亭建立溝通管道 助8名烏克蘭兒童返家

美國第一夫人梅蘭妮亞說，她已經和俄羅斯總統普亭建立開放的溝通管道，討論捲入俄烏戰爭中的烏克蘭兒童，目前有8名兒童已經返家...

俄烏下個目標？貝森特：課中國懲罰性關稅 戰爭很快會結束

美國總統川普促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成第一階段和平計畫，也表達下一個達成和談的目標是俄烏戰爭，美國財政部長貝...

