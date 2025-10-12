俄軍持續深入烏東！距戰略重鎮不到20公里 烏克蘭緊急下令疏散

快訊

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
隨著俄羅斯軍隊持續深入烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），距離當地一座戰略重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）已不到20公里，烏克蘭政府下令撤離部分居民，包括育兒家庭。 路透社
隨著俄羅斯軍隊持續深入烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），距離當地一座戰略重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）已不到20公里，烏克蘭政府下令撤離部分居民，包括育兒家庭。

法新社報導，位於頓內茨克州的克拉莫托斯克市，過去十多年一直是基輔抵抗莫斯科侵略的象徵。2014年時，該市一度遭親俄分離主義分子占領；2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，克拉莫托斯克續抵抗俄軍攻勢。

隨著俄軍進逼至距離克拉莫托斯克市區不到20公里處，並頻繁發動無人機攻擊，當地居民須面對過去難以想像的現實，即他們的家園可能不再適合居住，就像其他遭俄軍蹂躪的烏東城市一樣。

34歲的二寶媽安吉拉接獲撤離消息時起初不敢置信，她受訪時表示，「政府下令疏散後，居民陸續離開」。

安吉拉決定帶著5歲和10歲女兒離開家園，因為俄軍近來開始出動攜帶爆裂物的無人機穿越他們住家附近，部分無人機攻擊甚至引發汽車起火燃燒。市中心街道雖一片平靜，但郊區道路可感受到緊張氣氛。

克拉莫托斯克市往南方約10公里的德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）路上，可以看見車輛在反無人機網絡掩護下疾駛而過，若中途停車可能遭遇不測。

俄羅斯現已掌控頓內茨克州近80%土地，俄軍過去數月持續進逼克拉莫托斯克，企圖拿下這座城市後長驅直入烏克蘭廣闊的平原。

俄軍已試圖在入冬前加強無人機攻擊，因為入冬後無人機的電池和性能會受到低溫影響。

