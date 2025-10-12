美指控古巴軍援俄國 古巴：未派軍參戰、嚴辦傭兵

快訊

中央社／ 哈瓦那11日綜合外電報導

古巴外交部今天表示，對美國指控古巴軍隊參加烏克蘭戰爭一事，那完全沒有根據。古巴並首次公布國人受雇為傭兵、參與這場東歐戰爭的刑事案件處理。

俄烏戰爭中，古巴一向公開支持俄方，但同時也呼籲兩方展開和平談判。

自2023年起，陸續有報導指出古巴人出現在烏克蘭戰場中，於是古巴當局展開調查，但後來表示，那些人是傭兵，並非古巴軍隊。

古巴外交部今天聲明說：「自2023年至2025年，國內法院受理9起有關傭兵的刑事案件，被告共有40人。」

聲明又說：「其中8案已開庭審理，有5案共26名被告獲判有罪，徒刑5年至14年不等。有3案正待法院判決，另有1案尚未開庭。」

聯合國大會本月將表決一項非約束性議案，內容要求美國能解除對古巴數十年來的禁運。

路透社6日報導，美國國務院最近致電各國使節團，遊說他們反對上述議案。

美國務院說，在烏克蘭戰爭中，有古巴軍人與俄軍並肩作戰。這是「繼北韓之後，古巴為俄羅斯侵略行為提供最多外籍兵力的國家，推估有1000至5000名古巴人參戰。」

對此，古巴外交部聲明表示：「古巴並未參與在烏克蘭的武裝衝突，也未派遣軍事人員前往烏克蘭或任何其他國家。」

外交部坦言，並不清楚有多少本國國民可能參與戰爭的任何一邊，但強調「對國民受雇傭兵、販運人口和涉入外國武裝衝突等情事，古巴一向零容忍」。

