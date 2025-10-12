快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

澤倫斯基：比照中東停火模式 盼川普調停俄烏戰爭

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天與美國總統川普通話時表示，希望川普能以斡旋中東停火模式來調停俄烏戰爭，為烏克蘭帶來和平。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調，如果川普能夠止息一場戰爭，那麼其他戰爭也能結束。

俄羅斯昨天對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，導致基輔（Kyiv）和其他9區一些地方都停電。澤倫斯基今天打電話給川普。

澤倫斯基在社群平台臉書（Facebook）表示：「我與川普通電話，這是一次非常正面且具建設性的對話。」他並祝賀川普「傑出地」推動中東停火計畫。

他又說：「如果某地區的戰爭可以終結，那麼其他地區戰爭肯定也能夠止息，包括俄羅斯的戰爭。」他呼籲川普對克里姆林宮施加壓力，以展開烏俄戰爭和平談判。

川普與澤倫斯基2月在白宮見面時發生口角，目前雙方關係明顯回溫。川普最近對莫斯科態度愈來愈強硬，同時也對烏克蘭展現同理心。

9月間，川普在自家社群網站「真實社群」(Truth Social)上寫道，基輔應在歐洲和北大西洋公約組織（NATO）協助下，試圖「奪回」所有被占領的土地。

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）昨天表示，在她與俄總統蒲亭建立特殊溝通管道下，已確保遭俄綁架的烏克蘭兒童能獲釋。

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動攻擊，導致至少5人喪生，也造成部分地區停電。

