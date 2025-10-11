梅蘭妮亞與普亭建立溝通管道 助8名烏克蘭兒童返家

美國第一夫人梅蘭妮亞說，她已經和俄羅斯總統普亭建立開放的溝通管道，討論捲入俄烏戰爭中的烏克蘭兒童，目前有8名兒童已經返家，還有更多兒童將陸續與家人團聚。

路透社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮向媒體表示：「這項努力仍在持續進行中。」她說，普亭（Vladimir Putin）回覆她的信件，雙方目前保持聯繫。

她說：「普亭和我持續就這些兒童的福祉建立開放溝通管道。過去幾個月，雙方已多次參與秘密會議與電話磋商。」

俄羅斯總統與美國第一夫人之間的溝通相當罕見，也成為美俄關係中少數的亮點。華府自俄國2022年入侵烏克蘭以來，想終結戰爭的努力大多未見成效。

美國總統川普（Donald Trump）一向強調與普亭關係密切，8月間更邀請普亭前往阿拉斯加參加高峰會，並轉交梅蘭妮亞的信函給普亭。不過，川普近日對俄國遲未結束俄烏戰事表達不滿。

烏克蘭方面則表示，數萬名兒童未經家屬或監護人同意即被帶往俄羅斯或俄國控制地區，此舉構成聯合國條約定義下的「種族滅絕」戰爭罪行。莫斯科過去則聲稱自己的作法是在「保護來自戰區的弱勢兒童」。

梅蘭妮亞今天說，她的代表正與普亭團隊直接合作，確保捲入俄烏戰爭的烏克蘭兒童能順利與家人團聚。

她表示，過去24小時內，已有8名兒童重返家庭。