俄烏下個目標？貝森特：課中國懲罰性關稅 戰爭很快會結束

美國總統川普促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成第一階段和平計畫，也表達下一個達成和談的目標是俄烏戰爭，美國財政部長貝森特9日受訪時表示，如果美國也向中國開徵關稅，懲罰中國購買俄羅斯石油，他認為戰爭很快就會結束。

俄烏和談再度陷入僵局，貝森特9日接受福斯新聞網訪問時指出，印度和中國是購買俄國石油的大戶，是他們讓俄國的戰爭機器持續運作下去；貝森特表示，美國目前對印度開徵25%的關稅，懲罰印度購買俄國石油，「我認為很快我們就會看到印度重新平衡、減少購買俄國石油，增購美國石油」。

貝森特並表示，如果美國也向中國祭出一樣的關稅，他相信俄烏戰爭會很快結束，但北約國家和歐洲盟國到時必須跟進美國的做法；貝森特表示，俄國的戰爭資金來自石油，中國是最大的買家。

隨著美國總統川普計畫在月底的APEC峰會與中國國家主席習近平會面，美中也將進入新一輪的貿易談判，中國近期緊縮稀土的出口，被視為增加中方的談判籌碼，貝森特說，除此之外，中國也挾持美國的大豆農，政治化對美大豆的採購；貝森特說，中國把大豆的進口訂單轉向巴西。

不過，貝森特說，他相信中國在這一季結束以前，重新開始採購美國大豆。