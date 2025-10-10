烏官員：戰斧飛彈美可能採漸進式鬆綁 逼俄談判

美國考慮提供烏克蘭戰斧（Tomahawk）飛彈，引起俄羅斯關切及警告。基輔國安人士分析，美國援烏戰斧飛彈可能從禁用到放寬，採漸進式的施壓策略逼俄國上談判桌。

美國總統川普6日時表示，關於向北約國家出售戰斧飛彈以轉交給烏克蘭一事，他「差不多已有決定」，但希望先弄清烏方如何使用，以免事態升級。烏克蘭聲稱戰斧飛彈將讓他們有能力打到俄國境內深入的軍事目標，有助於逼俄國總統蒲亭上談判桌。

英國「每日電訊報」報導，戰斧飛彈射程可遠達約2600公里，意味俄國首都莫斯科恐在打擊範圍內，且戰斧能搭載核彈頭，諸多因素讓情勢更加複雜。蒲亭已警告，烏克蘭無法在美國不直接參與的情形下使用戰斧，然這將使美俄陷入直接對抗，摧毀雙方間僅存的關係。

烏克蘭國會國安、國防與情報委員會副主席切尼耶夫（Yehor Cherniev）基於相關背景研判川普援烏戰斧飛彈可能的思維與演變：初期允許輸出戰斧但禁止烏軍使用，後視俄方反映逐步放寬使用範圍與攻擊目標。

切尼耶夫說：「起初，他們會提供我們一些飛彈，可能只有幾枚或幾十枚，但不會馬上允許我們使用，看看克里姆林宮的反應。」若俄方沒有強烈反應，則使用範圍會逐步擴大，允許用戰斧打擊俄羅斯邊境地區。

他認為施壓的強度會逐漸升高，「經過一段時間後，最終解除大部分限制，可能只剩不得直接攻擊克里姆林宮或蒲亭本人」。

切尼耶夫說：「整個過程可能至少要好幾個月，但這能構成實質壓力與籌碼。每個階段都會讓蒲亭有重返談判的機會，因此飛彈的供應與使用極可能是漸進式。」他說這或許不是烏克蘭人所期望的速度，但對蒲亭的壓力會迅速累積。即便戰斧不投入實戰，作為談判籌碼的份量也非常明顯。

位於華府的「戰爭研究所」（ISW）指出，先前在美國討論提供烏克蘭陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、高機動性多管火箭（HIMARS）、F-16戰機和M-1戰車時，克宮也曾以所謂「踩紅線」恫嚇，並成功推遲相關武器交付，但等烏克蘭真正拿到後，俄方也沒當踩紅線對待。

然而分析家指出，戰斧與之前其他武器的意義畢竟不同。俄國已於去年修改核武使用準則，包括無核武國家獲得核武強權支持而來犯時，會被俄國視為「聯合攻擊」而可動用核武對付無核武國；俄國在遭遇「大規模」空中攻擊時，也能動用核武反擊，即便只是遭常規武器攻擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）10月7日特別點出，戰斧飛彈能攜帶核彈頭，美國向烏克蘭提供戰斧將是「嚴重升級」。

華盛頓郵報引述戰爭研究所資料指出，射程約2500公里的戰斧彈種至少可打擊1945個俄羅斯軍事目標，即便射程只有1600公里的彈種，俄方也至少有1655個目標在打擊範圍內。