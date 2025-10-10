俄入冬前猛攻烏克蘭基礎設施 基輔斷水斷電

快訊

中央社／ 基輔10日綜合外電報導

俄羅斯猛烈轟炸烏克蘭基輔（Kyiv）的基礎設施，造成斷水斷電。烏國空軍今天表示，今天凌晨基輔遭遇「大規模攻擊」，首都陷入一片黑暗。

近幾週來，克里姆林宮加強空襲烏克蘭的能源設施和鐵路系統，這與過去3個冬季行動如出一轍，要讓烏克蘭民眾在刺骨寒冬下無暖氣可用。

法新社駐基輔記者報導，今天清晨市內傳出數聲巨大爆炸聲響；居住在不同區的記者們家中也都停電。

烏克蘭空軍表示：「首都正遭受敵人彈道飛彈與無人機的大規模攻擊。」軍方呼籲民眾留在避難所內。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍鎖定「關鍵基礎設施」大肆攻擊，已知至少9人受傷，其中5人送醫治療。

克里契科在通訊軟體Telegram說：「首都左岸地區已經沒有電，同時也出現供水問題。」

此外，東南部札波羅熱地區軍事管理局局長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，俄軍夜間對札波羅熱發動至少7次無人機攻擊，造成1名7歲兒童死亡、至少3人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

