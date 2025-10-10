川普：正攜手北約盟邦 加強施壓讓俄烏戰爭結束
美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭8月的會談未能促成烏克蘭戰爭停火，川普今天表示，華府與北大西洋公約組織（NATO）盟國正在「加強施壓」，以促使戰爭結束。
川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）會面時，被法新社記者問及是否會更努力促成俄烏相關協議，他回答：「是的，我們正在加強施壓。」
他補充道：「我們一起增強力道，我們大家都在加強。北約很棒。」
川普本週促成以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的加薩走廊（Gaza Strip）和平協議，但他曾坦言，要解決俄國2022年入侵烏克蘭所引發的戰爭，難度更大。
川普今年8月在美國阿拉斯加州接待蒲亭（VladimirPutin），但未能取得突破，而且之後俄羅斯對烏克蘭的攻擊持續升級。
俄羅斯昨天表示，阿拉斯加峰會後推動俄烏和平協議的動能已大致消失。
史塔布則表示，他有信心川普能在以色列與哈瑪斯達成加薩協議後，推動俄烏達成協議，「我認為這會是下一個重大協議」。
