無人機入侵領空想打就打？國際法框架下仍有限制

俄羅斯無人機入侵北約成員國羅馬尼亞和波蘭的領空，俄軍3架米格-31戰機則被控侵犯愛沙尼亞領空，引發北約盟國強烈反應。波蘭與瑞典先後警告，若再有俄方飛機侵犯盟國的領空，將予以擊落。歐盟執委員主席范德賴恩也說，俄羅斯無人機系統性入侵歐盟領空，是蓄意且有針對性灰色地帶行動，歐洲必須做出回應。

國際法不自動允許擊落侵犯領空的飛機。根據《聯合國憲章》第51條，只有在遭受「武裝攻擊」的情況下，國家才可以採取自衛行動。國際法院（ICJ）多次明確指出，不是所有使用武力的行為都構成武裝攻擊，只有「最嚴重形式的武力使用」才符合標準。

歐洲政策中心報告指出，波蘭被無人機入侵時，俄軍正以武裝無人機轟炸烏克蘭城市，華沙方面在在威脅出現前，無從得知無人機是否裝備武器，因此完全有理由將其視為侵略行為，擊落可構成自衛。

各國行使自衛權不必等到第一枚炸彈落下。依據國際習慣法，自衛行動若為應對「迫在眉睫、壓倒性、別無他法且無時間商議」的威脅，便屬正當。日本內閣會議今年6月通過書面答覆國會議員質詢時表示，若有無人機侵犯日本領空，即使不構成正當防衛或緊急避難的要件，自衛隊仍可將其擊落。

根據《自衛隊法》，外國航空器未經許可侵入日本領空，自衛隊可採「必要措施」迫對方降落或驅離。過去對未經許可侵入領空的外國航空器，因考量會危及對方飛行員性命，只有符合要件才允許用武器擊落。日本政府最新解釋認為，無人機無人駕駛，沒有此顧慮。

2023年，時任防衛省防衛政策局長增田和夫在眾院預算委員會表示，無人機因為沒有人駕駛，即使未達要件，仍可用武器擊落，此次內閣決議書面答覆正式確認前述見解。

德國內閣8日通過新法，明確授權警方擊落侵犯領空的無人機，包括面臨緊急威脅或可能造成嚴重傷害的情況，正待議會批准。歐盟執委員主席范德賴恩則表示，俄羅斯無人機系統性入侵歐盟領空，是俄羅斯對歐洲發動的混合戰爭一環。她強調：「這是一場針對歐洲的蓄意且有針對性灰色地帶行動，歐洲必須做出回應。」