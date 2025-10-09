聽新聞
雙普會後 俄：推動俄烏和平協議的動能已大致消失

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普先前在安克拉治美軍基地迎接來訪的俄國總統普亭。路透
美國總統川普先前在安克拉治美軍基地迎接來訪的俄國總統普亭。路透

俄羅斯八日說，俄國總統普亭與美國總統川普八月在阿拉斯加舉行峰會後，推動俄烏和平協議的動能如今已大致消失。

法新社報導，美俄領導人八月在阿拉斯加安克拉治的空軍基地會晤，卻未就結束這場已持續三年半的戰爭達成任何協議。此後，各方結束戰事的外交努力陷入停滯，俄烏互相向對方發動致命攻擊，俄軍則持續於戰場推進。

俄羅斯媒體報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫說：「很遺憾的是，由安克拉治會談所激發出推動協議進展的強勁動能，現已大致消失。」

雷雅布可夫將僵局歸咎於歐洲各國，批評他們想進行「打到最後一名烏克蘭人」的戰爭。

俄羅斯七日再度大規模空襲烏克蘭能源設施。根據烏克蘭空軍，俄軍出動一八三架無人機發動攻擊，其中一五四架被擊落，造成烏克蘭切爾尼戈夫、蘇梅等地區停電及多人喪命。

普亭七日表示，俄軍今年已攻占烏克蘭近五千平方公里土地，並說莫斯科在戰場上掌握完全主導權。俄方今年這項戰果，相當於烏克蘭百分之一領土；目前俄軍共掌控約百分之廿烏國國土。

另外，路透報導，俄羅斯國會下議院八日批准撤回與美國簽署、用來銷毀冷戰時期所遺留大量武器級鈽庫存的里程碑協議。

這項二○○○年簽署的「鈽管理和處置協議」（ＰＭＤＡ），規定美國及俄羅斯各自需銷毀至少卅四公噸武器級鈽。美國官員表示，該數量足以製造多達一萬七千枚核彈頭。該協議自二○一一年起生效。

就撤回該協議立法，俄羅斯政府說：「美國近期採取一系列新的反俄措施，根本改變協議簽署當時的戰略平衡，也帶來更多對戰略穩定的威脅。」

