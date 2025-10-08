聽新聞
雙普峰會後終戰未果…俄烏各發動致命攻擊 俄方：推動協議動力消退
俄羅斯今天說，俄國總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）8月在阿拉斯加舉行峰會後，推動俄烏和平協議的動能已大致消失。
法新社報導，兩位領導人8月曾在阿拉斯加安克拉治的空軍基地會晤，卻未就結束這場已持續3年半的戰爭達成任何協議。
此後，各方結束戰事的外交努力陷入停滯，莫斯科與基輔互相向對方發動致命攻擊，俄軍則持續於戰場推進。
根據俄羅斯媒體報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說：「很遺憾的是，由安克拉治會談所激發出、推動協議進展的強勁動能，現已大致消失。」
雷雅布可夫將僵局歸咎於歐洲各國，並批評他們想發動「打到最後一名烏克蘭人」的戰爭。
另外，路透社報導，俄羅斯國會下議院今天批准撤回與美國簽署、用來銷毀冷戰時期所遺留大量武器級鈽庫存的里程碑協議。
這項2000年簽署的「鈽管理和處置協議」（PMDA），規定美國及俄羅斯各自需銷毀至少34公噸武器級鈽。美國官員表示，該數量足以製造多達1萬7000枚核彈頭。該協議自2011年起生效。
俄羅斯政府就撤回該協議立法所發出的說明中指出：「美國近期採取一系列新的反俄措施，根本改變了協議簽署當時的戰略平衡，也帶來更多對戰略穩定的威脅。」
