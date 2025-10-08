普亭：今年奪烏境近5千平方公里土地 握戰爭主導權

快訊

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天表示，俄軍在2025年攻占了烏克蘭近5000平方公里土地，並說莫斯科在戰場上掌握完全主導權。

俄方今年這項戰果，相當於烏克蘭近1%領土；目前總共掌控約20%烏國國土。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）歡度73歲生日，在一場與俄高階指揮官會議時表示，烏克蘭軍隊在前線各路節節敗退。

普亭指出，基輔試圖深入俄境發動攻擊，但這無助於改變逾3年半來戰爭局勢。

根據克里姆林宮公布的會議紀錄，普亭在國內西北部聖彼得堡（St. Petersburg）附近開會時表示：「目前，俄國武裝部隊完全掌控戰略主動權。」

普亭說：「今年，我們已經解放了烏境近5000平方公里領土，即4900平方公里土地和212個居住地區。」

他指出，烏軍「在整條戰線上撤退，即便是他們嘗試激烈抵抗。」

俄羅斯國防部今天通報，又攻占前線兩座村莊。

烏克蘭最高指揮官則表示，目前前線已延伸逾1250公里。

烏克蘭軍方在8月指稱俄軍一連串攻勢失敗，並強調莫斯科部隊今年都未能奪下烏克蘭任何一座主要城市。

