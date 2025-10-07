快訊

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
根據俄羅斯當地媒體，烏克蘭無人機昨天晚間襲擊了俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，據報攻擊目標可能是一座煉油廠。圖為俄羅斯位於莫斯科東南郊的煉油廠。 示意圖／法新社資料照
根據俄羅斯當地媒體，烏克蘭無人機昨天晚間襲擊了俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，據報攻擊目標可能是一座煉油廠。圖為俄羅斯位於莫斯科東南郊的煉油廠。 示意圖／法新社資料照

根據俄羅斯當地媒體，烏克蘭無人機昨天晚間襲擊了俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，據報攻擊目標可能是一座煉油廠。

基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，俄羅斯秋門州（Tyumen）官員在通訊軟體Telegram上宣稱，3架烏克蘭無人機在秋門市一座「工業設施」上空被擊落，現場並未發生火災、爆炸或造成傷亡。

這些官員進一步聲稱，這座未被指明的設施遇襲後仍正常運作，沒有中斷營運。

俄羅斯媒體阿斯特拉新聞社（ASTRA）在其Telegram頻道引述當地居民的說法，指出疑遭攻擊的目標可能是位於秋門市東南方的安蒂平斯基（Antipinsky）煉油廠。

當地居民通報，他們於晚間8時至9時之間的某刻聽到爆炸聲，還有數輛消防車駛過的聲音。

俄羅斯緊急事務部（Emergency Situations Ministry）回應，安蒂平斯基煉油廠並未起火。

儘管這很有可能是烏克蘭長程無人機所為，烏國軍方尚未就這次襲擊發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 基輔 火災 無人機 石油

延伸閱讀

無人機再闖挪威機場 歐洲掀集體焦慮 俄如預料否認涉入

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

挪威奧斯陸機場再傳目擊無人機 一度暫停航班降落

分析：殲6改裝成無人機 兼具誘餌、自殺攻擊等3大功能

相關新聞

烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里

根據俄羅斯當地媒體，烏克蘭無人機昨天晚間襲擊了俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，據報攻擊目標...

梅克爾：波海3國與波蘭阻歐俄對話 之後俄國侵烏

前德國總理梅克爾表示，波羅的海國家與波蘭2021年力阻歐盟主導與俄羅斯談判，之後俄國入侵烏克蘭。由於似在暗示這些國家對俄...

援烏戰斧飛彈 川普：大致已決定只是怕升級事態

美國總統川普今天表示，關於出售北約國家遠程戰斧飛彈以轉交給烏克蘭一事，他「差不多已有決定」，但希望先弄清烏方如何使用，以...

澤倫斯基：俄軍襲擊烏克蘭所用武器含超10萬外國零部件

（德國之聲中文網）據德新社報道，烏克蘭總統澤連斯基於周一（10月6日）在社交媒體上表示，雖然制裁仍在實施中，但俄羅斯用於襲擊烏克蘭的武器依然包含大量外國制造的組件。 澤連斯基在X上發文稱：“在1

俄軍稱擊落251架烏無人機 烏克蘭稱襲兵工廠與油庫

俄羅斯今天表示，其防空單位於夜間摧毀251架烏克蘭無人機；烏國軍方則宣布，擊中俄國一座為彈藥生產爆炸物的主要工廠以及油庫

國務院：古巴軍隊 正幫俄羅斯對烏克蘭作戰

路透獨家報導指出，根據一份他們取得的國務院內部電報，川普政府正在動員外交官，透過分享古巴在烏俄戰爭中支持俄羅斯的內容，遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。