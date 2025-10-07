烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里
根據俄羅斯當地媒體，烏克蘭無人機昨天晚間襲擊了俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，據報攻擊目標可能是一座煉油廠。
「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，俄羅斯秋門州（Tyumen）官員在通訊軟體Telegram上宣稱，3架烏克蘭無人機在秋門市一座「工業設施」上空被擊落，現場並未發生火災、爆炸或造成傷亡。
這些官員進一步聲稱，這座未被指明的設施遇襲後仍正常運作，沒有中斷營運。
俄羅斯媒體阿斯特拉新聞社（ASTRA）在其Telegram頻道引述當地居民的說法，指出疑遭攻擊的目標可能是位於秋門市東南方的安蒂平斯基（Antipinsky）煉油廠。
當地居民通報，他們於晚間8時至9時之間的某刻聽到爆炸聲，還有數輛消防車駛過的聲音。
俄羅斯緊急事務部（Emergency Situations Ministry）回應，安蒂平斯基煉油廠並未起火。
儘管這很有可能是烏克蘭長程無人機所為，烏國軍方尚未就這次襲擊發表評論。
