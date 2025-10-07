梅克爾：波海3國與波蘭阻歐俄對話 之後俄國侵烏

前德國總理梅克爾表示，波羅的海國家與波蘭2021年力阻歐盟主導與俄羅斯談判，之後俄國入侵烏克蘭。由於似在暗示這些國家對俄國侵烏「也有部分責任」，讓當事國家跳腳。

英國「每日電訊報」報導，梅克爾上週到匈牙利訪問，當地傳媒「游擊隊」（Partizan）新聞網3日刊出對梅克爾的專訪。梅克爾表示，2021年6月她感覺蒲亭已不再認真看待「明斯克協議」，於是她希望能建立新的對話模式，「讓歐盟能以整體身份直接與蒲亭對話」。

梅克爾所指的明斯克協議（Minsk Agreement），是尋求終止基輔與烏東親俄地區衝突的國際條約，但以失敗告終，烏東衝突後來引發2022年2月俄國入侵烏克蘭。

她說：「並非所有人都支持（建立新對話模式）這個構想，首先是波羅的海國家反對，波蘭也持反對立場。」梅克爾表示這些國家擔心歐盟成員之間無法就對俄策略達成共識。

「總之，那場會談最終沒有舉行，我卸任總理後，蒲亭的侵略就開始了。」

梅克爾認為，新冠疫情的封鎖措施打斷歐盟領袖與蒲亭間的例行談判也是不利因素之一，「如果你無法會面、無法當面討論分歧，就不可能找到新的妥協方案」。

梅克爾這次訪問匈牙利也是為宣傳她的新回憶錄「自由」（Freedom,暫譯）。書中主要為她最具爭議政策辯護，包括2015年開放邊界接納百萬難民，以及讓德國仰賴俄羅斯廉價天然氣的決策等。

政治新聞網POLITICO報導，拉脫維亞前總理卡林斯（Krisjanis Karins）今天駁斥梅克爾，稱「我當時一再告訴她，不能抱持善意與蒲亭打交道，但她認為波羅的海國家錯了。我很清楚梅克爾的立場，只是令人震驚的是，在烏克蘭發生這一切之後，她卻仍這樣想」。

前波蘭總理、現為在野右翼「法律正義黨」（PiS）副黨魁的莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在社媒平台X上貼文：「梅克爾用她這場思考不周的訪談，再次證明她是過去一個世紀以來，對歐洲最具破壞性的德國政治人物之一。」

波蘭前駐美大使馬基羅斯基（Marek Magierowski）為梅克爾緩頰，批評媒體扭曲梅克爾的話。

他在X上寫道：「這位前總理（梅克爾）只是說，波羅的海國家與波蘭不同意建立新的歐盟對俄談判架構。這樣的陳述卻被硬扭取成相關國家『也應為蒲亭的戰爭負責』，這中間差得遠呢。」