快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

聽新聞
0:00 / 0:00

援烏戰斧飛彈 川普：大致已決定只是怕升級事態

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
川普總統。(歐新社)
川普總統。(歐新社)

美國總統川普今天表示，關於出售北約國家遠程戰斧飛彈以轉交給烏克蘭一事，他「差不多已有決定」，但希望先弄清烏方如何使用，以免事態升級。

Axios新聞網報導，烏克蘭聲稱戰斧飛彈（Tomahawks）將讓他們有能力打到深入俄國境內的軍事目標，有助於嚇阻俄國總統蒲亭並在更有利烏克蘭的條件下，逼他上談判桌。

川普在橢圓形辦公室被媒體問到是否已決定提供烏克蘭戰斧飛彈一事時說：「我差不多已經決定了。」

川普表示，他希望在提供飛彈前，先弄清楚烏克蘭人打算怎麼用，「我想我得問他們『會把飛彈射到哪』，我會問這類問題，我可不想看到事態升級」。

接近烏克蘭政府的消息人士指出，川普政府官員近幾週對於北約國家出資購買飛彈並轉交烏克蘭後，美國是否還能掌控烏克蘭的飛彈使用方式，表達出憂慮。

俄國總統蒲亭5日時表示，提供烏克蘭戰斧飛彈將意味一個「迥然不同且實質的新升級階段」。他強調，若無美國直接參與，烏克蘭將無法使用戰斧飛彈，然而這將使美俄陷入直接對抗，摧毀兩國關係裡一切正面進展。

烏克蘭總統澤倫斯基是在上月聯合國大會期間與川普場邊會談時，要求川普提供能讓烏克蘭打擊範圍深達莫斯科的戰斧飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普揚言動用「暴亂法」 在美部署更多軍隊

賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

相關新聞

援烏戰斧飛彈 川普：大致已決定只是怕升級事態

美國總統川普今天表示，關於出售北約國家遠程戰斧飛彈以轉交給烏克蘭一事，他「差不多已有決定」，但希望先弄清烏方如何使用，以...

澤倫斯基：俄軍襲擊烏克蘭所用武器含超10萬外國零部件

（德國之聲中文網）據德新社報道，烏克蘭總統澤連斯基於周一（10月6日）在社交媒體上表示，雖然制裁仍在實施中，但俄羅斯用於襲擊烏克蘭的武器依然包含大量外國制造的組件。 澤連斯基在X上發文稱：“在1

俄軍稱擊落251架烏無人機 烏克蘭稱襲兵工廠與油庫

俄羅斯今天表示，其防空單位於夜間摧毀251架烏克蘭無人機；烏國軍方則宣布，擊中俄國一座為彈藥生產爆炸物的主要工廠以及油庫

國務院：古巴軍隊 正幫俄羅斯對烏克蘭作戰

路透獨家報導指出，根據一份他們取得的國務院內部電報，川普政府正在動員外交官，透過分享古巴在烏俄戰爭中支持俄羅斯的內容，遊...

基輔指控：中國提供衛星資料 幫助俄羅斯打烏克蘭

俄烏開戰三年多來，基輔一直指責北京支持莫斯科，除經濟支援外，還包括提供武器及情資，現在又指中國向俄羅斯提供衛星協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。