援烏戰斧飛彈 川普：大致已決定只是怕升級事態

美國總統川普今天表示，關於出售北約國家遠程戰斧飛彈以轉交給烏克蘭一事，他「差不多已有決定」，但希望先弄清烏方如何使用，以免事態升級。

Axios新聞網報導，烏克蘭聲稱戰斧飛彈（Tomahawks）將讓他們有能力打到深入俄國境內的軍事目標，有助於嚇阻俄國總統蒲亭並在更有利烏克蘭的條件下，逼他上談判桌。

川普在橢圓形辦公室被媒體問到是否已決定提供烏克蘭戰斧飛彈一事時說：「我差不多已經決定了。」

川普表示，他希望在提供飛彈前，先弄清楚烏克蘭人打算怎麼用，「我想我得問他們『會把飛彈射到哪』，我會問這類問題，我可不想看到事態升級」。

接近烏克蘭政府的消息人士指出，川普政府官員近幾週對於北約國家出資購買飛彈並轉交烏克蘭後，美國是否還能掌控烏克蘭的飛彈使用方式，表達出憂慮。

俄國總統蒲亭5日時表示，提供烏克蘭戰斧飛彈將意味一個「迥然不同且實質的新升級階段」。他強調，若無美國直接參與，烏克蘭將無法使用戰斧飛彈，然而這將使美俄陷入直接對抗，摧毀兩國關係裡一切正面進展。

烏克蘭總統澤倫斯基是在上月聯合國大會期間與川普場邊會談時，要求川普提供能讓烏克蘭打擊範圍深達莫斯科的戰斧飛彈。