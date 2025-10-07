澤倫斯基：俄軍襲擊烏克蘭所用武器含超10萬外國零部件

（德國之聲中文網）據德新社報道，烏克蘭總統澤連斯基於周一（10月6日）在社交媒體上表示，雖然制裁仍在實施中，但俄羅斯用於襲擊烏克蘭的武器依然包含大量外國制造的組件。

澤連斯基在X上發文稱：“在10月5日夜間對烏克蘭發動的大規模聯合打擊中，俄羅斯動用了549套武器系統，其中包含102,785個外國制造的零部件：這些零部件來自美國、中國和台灣、英國、德國、瑞士、日本、韓國以及荷蘭的公司。”

他說，在無人機中發現了超過10萬個外國組件，並補充表示烏克蘭的盟友已獲得有關生產公司和產品的詳細信息。

“關鍵是要切斷每一個規避制裁的渠道，因為俄羅斯正利用每一個漏洞繼續殺戮。世界有能力阻止這一切。”澤連斯基說寫道。

周日凌晨，俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭的能源基礎設施，造成至少五人死亡。

烏克蘭總統辦公室主任安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram上發文稱，襲擊持續到周一，東北部城市蘇梅一家圍產中心的屋頂起火。

他表示，11名兒童、35名患者和120名工作人員被迫撤退到防空洞。

