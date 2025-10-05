俄羅斯夜襲烏克蘭釀5死 破壞多地民用基礎設施
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜間發射飛彈和無人機，對烏克蘭進行大規模空襲，至少導致5人喪生，並破壞多地民用基礎設施。
路透社報導，烏克蘭西部利維夫州（Lviv）據通報有4人喪命，該州首府利維夫市一座工業園區發生火警，市內部分地區停電。
利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）呼籲居民留在室內，因當局正全力撲滅多處火災。路透社特派員於清晨聽到天空中響起連串爆炸聲。
烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，俄軍對當地發動複合式攻擊，導致1死9傷，並造成逾7萬3000名用戶停電。
烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）、文尼察（Vinnytsia）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、赫松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）及敖德薩（Odesa）等州民用基礎設施遭到破壞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言