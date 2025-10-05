俄羅斯夜襲烏克蘭釀5死 破壞多地民用基礎設施

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜間發射飛彈和無人機，對烏克蘭進行大規模空襲，至少導致5人喪生，並破壞多地民用基礎設施。

路透社報導，烏克蘭西部利維夫州（Lviv）據通報有4人喪命，該州首府利維夫市一座工業園區發生火警，市內部分地區停電。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）呼籲居民留在室內，因當局正全力撲滅多處火災。路透社特派員於清晨聽到天空中響起連串爆炸聲。

烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，俄軍對當地發動複合式攻擊，導致1死9傷，並造成逾7萬3000名用戶停電。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）、文尼察（Vinnytsia）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、赫松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）及敖德薩（Odesa）等州民用基礎設施遭到破壞。