烏克蘭稱俄軍空襲造成1死 波蘭緊急出動戰機防空
北大西洋公約組織成員國波蘭今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動空襲後，他們緊急出動戰機以維護自身空域安全。烏國官員則報告，飛彈與無人機從波蘭邊境的利維夫（Lviv）密集墜落。
烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在Telegram上表示，俄軍對該地發動「複合式攻擊」，造成1名女性死亡，另有6人受傷。
他表示，傷者包括一名16歲少女，目前都已接受醫療人員「必要的協助」。
費多羅夫貼出的照片顯示，一棟多層建築部分損毀，一輛汽車被燒成焦黑。
凌晨4時09分（台北時間9時09分）起，烏克蘭全境已發布空襲警報。
波蘭武裝部隊在社群平台X上表示，已出動戰機並讓地面防空部隊進入高度戒備，特別是鄰近烏克蘭的邊境地區，以確保波蘭領空安全。
「波蘭與盟軍戰機已在我國空域運作，地面防空與雷達偵察系統已提升至最高備戰狀態。」
隨著氣溫下降，俄羅斯也加大對烏克蘭能源基礎設施的攻擊力度。
