挪威於波蘭啟用烏克蘭軍事訓練基地 強化前線戰力

挪威為培訓烏克蘭軍事人員而建造的訓練設施已在波蘭和烏克蘭邊境利帕村（Lipa）正式啟用。首批訓練規模約為3位數人次，一但營地滿載，將可訓練數千名士兵。

波蘭國防部所發布新聞稿，此項名為「Jomsborg訓練營」計畫為挪威主導，並與愛沙尼亞教官共同帶訓，支援烏克蘭武裝部隊的軍團行動（Operation Legion）。

Jomsborg的名稱是取自維京武士團的紀律、英勇與波羅的海沿岸的歷史象徵，用來傳達「守衛北方邊海、防務協作」的意涵。

波蘭國防部長科西尼亞克－卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）出席開幕時說，這座營地展現團結、主動權、力量與韌性。現場並有挪威國防部長桑德維克（Tore O. Sandvik）、愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）、烏克蘭副防長莫伊休克（Yevhen Moisiuk），以及立陶宛、拉脫維亞、瑞典、芬蘭、冰島代表與會。

訓練內容涵蓋基礎課程，軍官專業人員等高階課程。挪威已為「軍團行動」撥款100億挪威克朗（約新台幣 306億元），包括裝備採購、營地建設與訓練。

其他北歐與波羅的海國家亦出資，整體資源足以裝備兩個旅。桑德維克強調：「烏克蘭的需求是推動力，他們需要士兵與裝備來強化既有部隊。」

科西尼亞克－卡米什指出，這項倡議不是單向支援，波蘭與盟友也將吸收烏軍戰場經驗。營區特設無人機訓練與測試場，可將反無人機與自有無人機作戰的最新經驗轉為可複製的最佳做法與訓練標準。

在多批俄羅斯無人機近期跨越烏克蘭與白俄羅斯邊界侵犯波蘭領空後，波蘭與北約盟友已加強東翼防空；華沙並與基輔簽署無人機戰爭合作協議。

自2022年俄羅斯全面入侵以來，波蘭持續提供武器、彈藥、訓練與人道援助，同時作為西方援烏物流樞紐，這座新營地被視為前線戰力生成與聯訓體系的重要補強。