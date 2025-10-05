烏情報：中向俄供衛星圖攻烏 目標涉外資設施

中國在俄烏戰爭期間持續援助俄羅斯。烏克蘭對外情報機構指出，中國提供可用於軍事攻擊的衛星偵察圖像，協助俄軍鎖定烏克蘭境內戰略目標，部分目標甚至涉及外國投資設施。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）今報導，烏國對外情報局（Foreign Intelligence Service of Ukraine） 官員亞歷山卓夫（Oleg Aleksandrov）表示，有證據顯示中俄已展開高層合作，俄方利用中方衛星圖像偵測烏國領土，用以辨識並攻擊重要戰略設施。

亞歷山卓夫指出，相關攻擊目標除軍事設施外，也包含海外投資者在烏設立的機構。但情報局未進一步透露具體受攻擊的設施名稱與位置。

俄羅斯8月21日空襲烏克蘭西部喀爾巴阡州（Zakarpattia），擊中當地一家美國電子工廠。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在聯合國安理會上指出，「沒有中國，蒲亭（Vladimir Putin）什麼都不是」，並批評北京在俄烏戰事中多次保持沉默。

雖然中國官方多次宣稱在俄烏衝突中保持中立立場，呼籲和平解決爭端，但多項公開情報與媒體報導顯示，北京與莫斯科之間的合作關係仍持續深化。

路透社9月下旬引述兩名歐盟安全官員及相關文件指出，中國無人機專家自2024年第2季以來，至少6次赴俄羅斯，協助俄國國營軍火商IEMZ庫波爾（IEMZKupol）發展軍用無人機技術。這家公司同時獲得來自中國製造的攻擊型及偵察型無人機。

此外，烏克蘭國防部情報總局（HUR）7月表示，俄羅斯自殺式無人機中，有約60%至65%的電子零組件來自中國，顯示中製零件正逐步取代俄軍先前倚賴的西方產品。