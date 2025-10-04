影／俄軍無人機空襲烏克蘭火車站至少30傷 澤倫斯基斥：行徑野蠻
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯無人機空襲烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）紹斯特卡（Shostka）火車站，至少造成30人受傷。
澤倫斯基在Telegram上寫道：「俄羅斯無人機對蘇米州紹斯特卡火車站進行殘酷襲擊」，並附上影片，顯示一節車廂被毀、燃燒，其他車廂的窗戶被炸碎。
澤倫斯基斥責俄軍行徑「野蠻」。「俄羅斯人不可能不知道他們在攻擊平民。這是恐怖主義，世界不能視而不見。」
他說：「目前已知至少30人受傷，包括乘客和鐵路工作人員。」
蘇米州州長赫里霍羅夫（Oleh Hryhorov）表示，受到攻擊的目標是從紹斯特卡開往首都基輔（Kyiv）的列車。
自2022年2月俄羅斯入侵以來，俄軍多次以烏克蘭鐵路基礎設施為攻擊目標。
