丹麥：俄軍艦在海峽多次挑釁 存在擦槍走火風險

丹麥國防情報局今天表示，俄羅斯軍艦在連接波羅的海與北海的丹麥三大海峽多次故意以可能相撞的航向接近、用武器瞄準丹麥軍艦，並干擾導航系統。情報局指出，此類事件存在擦槍走火的風險。

路透社報導，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭、使得與西方的緊張關係加劇以來，波羅的海地區因海底電纜受損事件、天然氣管線中斷、侵犯領空事件與無人機出沒而持續處於高度警戒狀態。

丹麥是烏克蘭的堅定支持者，已增加軍事預算，並承諾採購能打擊俄羅斯境內目標的遠程精準武器。

丹麥國防情報局局長阿倫基爾（Thomas Ahrenkiel）在記者會上表示：「我們已經在丹麥三大海峽看到數起事件，丹麥空軍直升機與海軍艦艇遭到俄羅斯軍艦的追蹤雷達鎖定，並遭俄軍艦武器直接瞄準。」

他說，俄羅斯軍艦在通過海峽時，曾多次故意採取可能相撞的航向接近丹麥艦艇。

他並表示，一艘俄羅斯軍艦已在丹麥周邊水域停泊超過一週，這暗示如果丹麥阻止俄羅斯規避制裁的「影子船隊」油輪行動，莫斯科可能會進行干預。

他指出：「俄羅斯正在使用軍事手段—包括具侵略性的方式—對我們施壓，但並未跨越傳統意義上的武裝衝突界線。」

丹麥情報部門認為，俄羅斯正在對丹麥及更廣泛的西方採取混合戰爭手段。