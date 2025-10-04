無人機襲擊烏克蘭東部 法國攝影記者殉職

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

烏克蘭軍方以及歐洲與國際記者聯盟指出，法國1名攝影記者今天在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）執行採訪任務時，遭無人機襲擊不幸身亡。

法新社報導，烏克蘭第4裝甲旅以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆證實，記者拉利坎（AntoniLallican）死於俄羅斯無人機襲擊事件。

同場採訪的烏克蘭記者伊凡成柯（GeorgiyIvanchenko）亦在此次無人機襲擊事件中受傷。

烏克蘭官方表示，2名記者當時隨軍採訪，地點位於

頓內茨克（Donetsk），距前線約20公里的德魯日基夫卡（Druzhkivka）一帶。

根據攝影通訊社「漢斯盧卡斯」（Hans Lucas）資料，拉利坎現年37歲，常駐巴黎，作品曾刊登於法國「世界報」（Le Monde）等多家媒體。

烏克蘭第4裝甲旅於臉書發文指出，拉利坎是遭「敵方」無人機擊斃。文中提及，2名記者當時均穿著防彈衣、防護裝備，且明顯標示「媒體」字樣，伊凡成柯目前傷勢穩定。

歐洲記者聯盟（EFJ）與國際記者聯盟（IFJ）譴責這起事件為「戰爭罪行」，並呼籲展開調查。兩大記者組織表示，「這是烏克蘭首次有記者死於無人機襲擊」。

馬克宏表示，拉利坎是「俄羅斯無人機襲擊的受害者」。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，包括拉利坎在內，已有至少17名記者遇害；其中法新社攝影記者索丁（Arman Soldin）2023年死於火箭彈攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

馬克宏：川普唯有結束加薩衝突 才可能得諾貝爾和平獎

影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

馬克宏在聯合國會議上宣布 法國承認巴勒斯坦國

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

相關新聞

美國共享情報助烏克蘭攻俄能源設施 普亭嗆襲烏核電廠

華爾街日報1日獨家報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭共享情報，用於鎖定打擊俄羅斯境內的能源基礎設施；這是川普政府...

烏克蘭全民造子彈？民間3D列印農場助陣軍方

烏克蘭人 Yuriy 自購 3D 列印機，原本只是用來列印一些桌遊、拼圖或是傢俱的小零件，沒想到後來俄羅斯入侵， Yuriy 就轉型成製作無人機零件、彈藥盒與醫療器材的平民 3D 列印農場。

普丁：習近平是我的朋友 「雙方建立了非常信任的個人關係」

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。

回應川普「紙老虎」說 普亭：我們正在推進 那北約又算什麼？

美國總統川普對俄羅斯態度在9月底突然改變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土，本周...

普亭批美施壓俄貿易夥伴 警告可能襲擊烏克蘭核電廠

俄羅斯總統普亭今天表示，俄國若認為遭歐洲挑釁，將迅速回應。他並批評美國施壓中國及印度等俄方貿易夥伴切斷與俄國的能源關係，...

川普首度開綠燈！美共享情報 助烏攻俄境內能源設施

華爾街日報一日獨家報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭共享情報，用於鎖定打擊俄羅斯境內的能源基礎設施。這是川普政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。