俄軍攻擊再波及無辜動物 烏克蘭農場大火1.3萬頭豬隻喪生

中央社／ 基輔3日綜合外電報導

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭東北部，引發農場大火，導致約1萬3000頭豬隻死亡。自俄烏戰爭爆發以來，俄軍攻擊也曾波及馬廄與動物園。

法新社報導，烏克蘭緊急救援部門指出，俄羅斯無人飛行載具（UAV）攻擊烏克蘭哈爾科夫州（KharkivOblast）諾沃多拉茲卡（Novovodolazka）社區一處農場，導致大約1萬3000頭豬隻死亡、一名農場員工受傷。

烏克蘭緊急救援部門發布的照片顯示，豬隻屍體被堆放在狹小豬舍裡。該部門表示，牠們被關在總面積1萬3000多平方公尺的8個豬舍內。

在今年9月，俄軍大規模攻擊烏克蘭基輔州（KyivOblast）期間，曾擊中一個馬術俱樂部，導致7隻馬死亡。

自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭各地動物園遭受破壞，俄軍今年6月攻擊曾造成烏克蘭敖德薩動物園（Odesa Zoo）一隻公羊喪命。

