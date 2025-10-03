快訊

普丁：習近平是我的朋友 「雙方建立了非常信任的個人關係」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯總統普丁稱中國國家主席習近平是他的朋友。圖為兩人9月初在北京大閱兵期間會面時並肩而行。 俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。

普丁在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上說，「我現在談談我的中國之行。當我和我的朋友交談時，我認為，中國國家主席習近平先生是我的朋友，我們建立了非常信任的個人關係。我高度讚賞訪華成果，在我看來，這是我們關係發展向前邁出的又一大步」。

普丁指出，習近平關於全球治理的倡議與俄羅斯關於歐亞安全的理念相契合。他舉例說，例如，習近平主席的一些關於全球治理的倡議，與我們的歐亞安全理念非常契合。

普丁並說，我們已決定將明年及後續幾年定為教育年。也就是說，我們期望並將與年輕一代共同協作，這是著眼於未來的舉措。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

回應川普「紙老虎」說 普亭：我們正在推進 那北約又算什麼？

美國總統川普對俄羅斯態度在9月底突然改變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土，本周...

普丁：習近平是我的朋友 「雙方建立了非常信任的個人關係」

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。

普亭批美施壓俄貿易夥伴 警告可能襲擊烏克蘭核電廠

俄羅斯總統普亭今天表示，俄國若認為遭歐洲挑釁，將迅速回應。他並批評美國施壓中國及印度等俄方貿易夥伴切斷與俄國的能源關係，...

川普首度開綠燈！美共享情報 助烏攻俄境內能源設施

華爾街日報一日獨家報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭共享情報，用於鎖定打擊俄羅斯境內的能源基礎設施。這是川普政府...

俄飛彈升級 烏克蘭美製愛國者攔截率僅剩6%

英國金融時報二日報導，烏克蘭與西方國家官員指稱，俄羅斯經數月對烏密集空襲後，似乎已成功提升彈道飛彈技術，能有效迴避基輔部...

澤倫斯基警告俄意圖升高戰事 願與歐洲分享戰爭經驗

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告歐洲領袖，近期無人機入侵事件顯示俄羅斯意圖升高侵略行動。他還說，烏克蘭願意分享在抗俄戰爭中累積...

