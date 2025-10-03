聽新聞
0:00 / 0:00
普丁：習近平是我的朋友 「雙方建立了非常信任的個人關係」
據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。
普丁在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上說，「我現在談談我的中國之行。當我和我的朋友交談時，我認為，中國國家主席習近平先生是我的朋友，我們建立了非常信任的個人關係。我高度讚賞訪華成果，在我看來，這是我們關係發展向前邁出的又一大步」。
普丁指出，習近平關於全球治理的倡議與俄羅斯關於歐亞安全的理念相契合。他舉例說，例如，習近平主席的一些關於全球治理的倡議，與我們的歐亞安全理念非常契合。
普丁並說，我們已決定將明年及後續幾年定為教育年。也就是說，我們期望並將與年輕一代共同協作，這是著眼於未來的舉措。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言