普丁：習近平是我的朋友 「雙方建立了非常信任的個人關係」

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。

普丁在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上說，「我現在談談我的中國之行。當我和我的朋友交談時，我認為，中國國家主席習近平先生是我的朋友，我們建立了非常信任的個人關係。我高度讚賞訪華成果，在我看來，這是我們關係發展向前邁出的又一大步」。

普丁指出，習近平關於全球治理的倡議與俄羅斯關於歐亞安全的理念相契合。他舉例說，例如，習近平主席的一些關於全球治理的倡議，與我們的歐亞安全理念非常契合。

普丁並說，我們已決定將明年及後續幾年定為教育年。也就是說，我們期望並將與年輕一代共同協作，這是著眼於未來的舉措。