回應川普「紙老虎」說 普亭：我們正在推進 那北約又算什麼？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭2日在俄羅斯索契發表演說。美聯社
俄羅斯總統普亭2日在俄羅斯索契發表演說。美聯社

美國總統川普對俄羅斯態度在9月底突然改變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土，本周再次重申這一說法。俄羅斯總統普亭2日回應，並暗示北約本身可能才是紙老虎。

路透報導，普亭在黑海度假城市索契的瓦爾代國際辯論俱樂部發表演說，指俄軍正在烏克蘭整個前線推進，而美國主導的北約現在全都在與俄羅斯作戰。他說：「紙老虎？那接下來呢？要去對付這隻紙老虎？如果我們正在與整個北約集團作戰，我們在推進，信心十足，而我們是『紙老虎』，那北約自己又算什麼？」

普亭同時語帶嘲諷回應歐洲國家指控俄羅斯無人機侵犯北約領空，打趣說他保證不會再在丹麥這樣做，而且他也沒有無人機能飛到葡萄牙的里斯本，但談到美國可能提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈一事，他則轉為嚴肅，警告此舉將引發危險的新一波升級。

普亭說：「沒有美國軍人的直接參與，戰斧飛彈就無法使用。這將意味著一個質的全新升級階段，包括俄羅斯與美國關係在內。」

此外，普亭指出，北約成員國正向烏克蘭提供情報、武器和訓練，並對外渲染俄羅稱計畫攻擊北約成員國的說法，將這種操作批評為歇斯底里，並斥之為「難以置信」。他說：「如果還有人想在軍事領域與我們競爭，正如我們所說的，不妨試試看，俄羅斯的反制措施很快就會到來。」

普亭還說：「我只想說，冷靜點，安靜睡覺，先處理好你們自己的問題。看看歐洲城市街頭發生的事情就行了。」

