俄飛彈升級 烏克蘭美製愛國者攔截率僅剩6%

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
烏克蘭基輔的救難人員在俄軍轟炸後的廢墟進行救援工作。歐新社
烏克蘭基輔的救難人員在俄軍轟炸後的廢墟進行救援工作。歐新社

英國金融時報二日報導，烏克蘭與西方國家官員指稱，俄羅斯經數月對烏密集空襲後，似乎已成功提升彈道飛彈技術，能有效迴避基輔部署的美製愛國者飛彈防禦系統攔截。

烏克蘭官員說，今夏俄軍對烏克蘭無人機工廠發動的多次轟炸顯示，俄國的「伊斯坎德–Ｍ」與「匕首」飛彈性能有所提升，能在飛行末段突然俯衝或轉向，擾亂愛國者系統的鎖定，使烏克蘭空防陷入被動而陷入劣勢。

根據烏軍公開的資料數據，其八月彈道飛彈攔截率為百分之卅七，但九月驟降至百分之六。烏克蘭也證實，來襲的四枚伊斯坎德–Ｍ全部突破空防擊中目標。

基輔周邊今夏至少有四座無人機工廠遭破壞，包括一家土耳其拜拉克塔無人機的生產設施。八月廿八日的空襲還波及歐盟駐烏代表處與英國文化協會辦公室。

愛國者系統是烏國目前唯一能有效攔截俄軍彈道飛彈的利器，攔截率大幅下降則反映出俄國飛彈技術升級。知情西方官員表示，俄國讓飛彈在末段改變軌跡，做出急轉彎或俯衝動作，增加愛國者系統的追蹤難度。

儘管基輔會將參數和五角大廈、美國軍火商雷神及洛克希德馬丁等分享，以調整軟體與升級系統。但分析家認為，俄國飛彈技術的突破主要來自軟體優化，而非硬體。

據信烏克蘭至少擁有六套愛國者系統。鑑於俄軍正準備展開冬季轟炸，以摧毀烏克蘭電網使烏斷電，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方再提供十套。烏克蘭副外長基斯利茨亞則敦促西方切斷俄國經中國大陸等第三地取得關鍵零組件的途徑。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 彈道飛彈 基輔 俄軍 空襲

