川普首度開綠燈！美共享情報 助烏攻俄境內能源設施

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
華爾街日報1日報導，美國總統川普已批准向烏克蘭共享情報。圖為8月在烏克蘭某地為慶祝該國空軍節而展示的愛國者飛彈防禦系統。路透
華爾街日報1日報導，美國總統川普已批准向烏克蘭共享情報。圖為8月在烏克蘭某地為慶祝該國空軍節而展示的愛國者飛彈防禦系統。路透

華爾街日報一日獨家報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭共享情報，用於鎖定打擊俄羅斯境內的能源基礎設施。這是川普政府首度協助烏軍深入打擊俄境能源目標。

前述官員說，美國並呼籲北約盟邦跟進提供類似協助。該報導稱這顯示在俄烏和談停滯之際，華府正加大對基輔的支持力道。

前述官員還說，烏軍透過此一情報共享，將能更精準鎖定煉油廠、輸油管線及發電廠等距俄烏邊界較遠的俄國基礎設施，以切斷克里姆林宮的相關收入與供油而削弱俄國戰爭能力。

這些官員指出，川普批准情報共享的時間點，就在他上周於社群媒體發文表達對俄國總統普亭的不滿前不久。美國也正研擬是否交付「戰斧」與「梭魚」等長程飛彈，還有美製的其他陸基及空射飛彈。

將情報與更強大武器結合可能產生的效果，比烏克蘭此前在俄國境內實施的打擊更大，可對俄國能源基礎設施造成更大破壞，並牽制俄國的防空力量。美國官員正等待白宮發下書面指引後，才會分享必要情報。

對此，一位美國國防情報局（ＤＩＡ）發言人說，無法對進行中或執行中的情報行動置評。一位美國中情局（ＣＩＡ）發言人也不予置評。

川普政府近來批准向烏克蘭出售增程攻擊彈藥（ＥＲＡＭ），這是射程約二四一至約四五一公里的空射飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基上周說，已請川普提供戰斧飛彈。美國副總統范斯九月廿八日也在福斯新聞節目中說，美國正在考慮烏克蘭所請。川普政府已停供拜登政府提供烏克蘭的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）。五角大廈制定評估程式，烏克蘭每次想動用這些飛彈都需通過評估。

對美國可能加強對烏軍援，克宮發言人佩斯科夫九月廿九日表示，莫斯科正仔細分析相關說法，並質疑若戰斧飛彈運抵烏境，那到底是只能由烏克蘭人發射，還是由美軍發射？由誰分配這些飛彈攻擊的目標？這些都需非常詳盡的分析。

歐方對川普政府此舉表示歡迎，德國已投入約三點五億美元（約台幣一○七點三億元），協助烏克蘭發展旨在建立縱深打擊能力的工業設施。

德國負責對烏軍援的謝克准將說，烏克蘭抗俄需在三個關鍵領域獲援助，即空中防禦、保衛前線與深入俄境實施打擊的能力；當烏克蘭面對數量上占優勢的敵人時，必須將戰鬥引入敵後，唯有切斷敵人的補給線才能守住前線。

