烏軍重擊俄煉油廠至停擺 烏情報：西方制裁不能減

烏克蘭近期加大對俄羅斯境內煉油設施的攻擊，據報自8月以來已有約10座煉油廠被迫全面或部分停工，迫使俄方延長汽油出口禁令至今年年底，並限制部分柴油出口。烏方情報指出，若西方制裁趨緩，俄羅斯石油業恐將回穩，對戰事構成威脅。

綜合烏克蘭與外媒報導，烏軍無人機近兩個月頻繁空襲俄境煉油廠，包含位於烏邊境約1200公里外的「Gazprom Neftekhim Salavat」煉油廠，在9月下旬即遭攻擊2次；伏爾加格勒（Volgograd）州一座煉油設施今年已遭襲6次，導致停工一個月。莫斯科近郊大型的「Ryazan」設施，自1月起也遭擊中5次。

根據「基輔獨立報」1日報導，能源情報機構「Argus Media」副編輯喬治（Benedict George）指出，自8月起，約有近半數俄羅斯境內煉油廠遭烏軍攻擊，「石油追蹤數據顯示，俄國柴油與汽油出口下降約3成。」他指以每月柴油出口400萬噸、每噸600美元（約新台幣1.8萬元）估算，損失顯著。

「烏克蘭真理報」報導引述俄方媒體，截至9月28日，已有38%的煉油產能被閒置，產能更持續下跌，在9月便跌18%。

英國廣播公司（BBC）報導，自1月起被攻擊的煉油設施占全俄55%，8月起攻擊更為密集。路透社指出，部分時間產能下滑達一半。此一情況已影響民生，克里米亞多地加油站採配給制，僅供商用車輛加油；莫斯科與聖彼得堡也出現排隊加油情形。

流亡海外的前俄國能源部副部長米洛夫（VladimirMilov）表示，烏軍針對的不僅是民用設施，亦包括為俄軍供油的煉油廠。分析指出，烏方自戰事初期即鎖定能源基礎設施為戰略目標，近期攻勢更趨頻繁，意味攻擊設施收一定果效。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）9月曾指出，攻擊俄煉油廠與油庫，是見效最快的制裁手段，烏方攻擊俄煉油產業，進一步對俄方施壓。

俄羅斯為全球主要產油國，石油為其經濟命脈與軍事資源來源。惟俄方未公開煉油廠損害情況，加上俄國用使用「影子船隊」等逃避制裁手段出售石油，外界難以精確評估經濟影響。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析指出，要煞停俄國的軍事機器，需使俄國損失400至500億美元 （約新台幣1.2萬億元），約等同俄國在7月石油出口收益的3倍，方能對經濟造成重大打擊。該機構建議將俄油出口價壓至每桶44美元（約新台幣1339元），即便中國與土耳其不配合，仍可能影響俄羅斯6成出口，料於1年內見效。

報告亦建議，美國應對部分進口俄油國家如印度加徵關稅，降低俄油競爭力，削弱其外銷利潤。

另據「烏克蘭真理報」日前報導，根據烏外交情報機構（FISU）掌握資料，俄經濟發展部預估，受全球需求趨緩、中東與南美產能提升影響，俄油明年價格增長可能放援，將對克里姆林宮財政造成壓力。該部門同時認為，若西方解除制裁、移除俄企黑名單，俄經濟與石油業將有機會加速復甦。

七大工業國集團（G7）財政部長1日表示，將採取聯合行動以擴大對俄羅斯施壓，鎖定那些持續增加購買俄國石油、協助俄國規避制裁的各方。今年8月，美國政府就印度持續購買俄國石油產品為由，向印度開徵50%進口關稅。