快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

澤倫斯基警告俄意圖升高戰事 願與歐洲分享戰爭經驗

中央社／ 哥本哈根2日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告歐洲領袖，近期無人機入侵事件顯示俄羅斯意圖升高侵略行動。他還說，烏克蘭願意分享在抗俄戰爭中累積的經驗，協助歐洲共同應對威脅。

法新社報導，近50個歐洲國家領袖齊聚丹麥首都哥本哈根舉行峰會，由於近期爆發神秘無人機侵擾事件，會場安檢格外嚴格。

丹麥境內無人機目擊事件，以及莫斯科無人機侵入愛沙尼亞、波蘭領空，升高外界對俄羅斯攻打烏克蘭恐殃及整個歐洲的憂慮。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「歐洲各地近期發生無人機事件，在在顯示俄羅斯依然膽大妄為，意圖升高戰事。這場（戰爭）從來不只是針對烏克蘭，俄羅斯一開始就想要分化西方與歐洲。」

歐洲各國希望借重烏克蘭在戰場上累積的專業經驗，強化本身防衛能力，並討論打造「無人機牆」（drone wall）計畫，以因應來自俄羅斯的威脅。

澤倫斯基指出：「俄羅斯若膽敢對波蘭發動無人機攻擊，或侵入北歐國家領空，就代表這種事情可能發生在歐洲任何角落。我們願意與夥伴國家分享相關經驗。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，西方國家在面對俄羅斯無人機威脅時，應展現更強硬的立場，對克里姆林宮產生威攝作用。

馬克宏指出：「明確傳遞訊息極其重要。入侵我們領空的無人機承就是要承擔極大風險，它們會被摧毀。就這麼簡單。」

羅馬尼亞總統達恩（Nicosur Dan）則警告，未來若再有越境無人機，將果斷予以擊落。俄羅斯無人機之前曾從烏克蘭越界羅馬尼亞。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 歐盟 無人機

延伸閱讀

反擊美備戰保和平 克宮示威：俄也在強化強化武裝部隊

烏克蘭：俄砲擊導致車諾比核電廠電力中斷 對全球安全構成威脅

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

相關新聞

澤倫斯基警告俄意圖升高戰事 願與歐洲分享戰爭經驗

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告歐洲領袖，近期無人機入侵事件顯示俄羅斯意圖升高侵略行動。他還說，烏克蘭願意分享在抗俄戰爭中累積...

反擊美備戰保和平 克宮示威：俄也在強化強化武裝部隊

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前表示，美國必須備戰以確保和平。克里姆林宮1日回應指出，俄羅斯同樣也強化...

俄飛彈升級！「愛國者防線」岌岌可危 攔截率急降至6%

金融時報報導，烏克蘭與西方官員指出，俄羅斯經過數月密集空襲後，似乎已成功提升其彈道導彈技術，能夠有效避開基輔部署的愛國者...

G7聲明：擴大對俄施壓　鎖定持續採買俄石油各方

七大工業國集團（G7）財政部長今天表示，將採取聯合行動以擴大對俄羅斯施壓，鎖定那些持續增加購買俄國石油、協助俄國規避制裁...

捷克禁未認證俄外交官與公務護照入境 防間諜滲透

捷克外交部長利帕夫斯基宣布，捷克政府已禁止未獲捷克國家認證的俄羅斯外交官與持公務護照者入境捷克，因俄羅斯的間諜經常利用外...

川普首度放行！美供情報助烏軍深入打擊俄能源設施 直搗普亭財政命脈

華爾街日報10月1日報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭分享情報，用於鎖定並打擊俄羅斯境內能源基礎設施，這是川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。