澤倫斯基警告俄意圖升高戰事 願與歐洲分享戰爭經驗

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告歐洲領袖，近期無人機入侵事件顯示俄羅斯意圖升高侵略行動。他還說，烏克蘭願意分享在抗俄戰爭中累積的經驗，協助歐洲共同應對威脅。

法新社報導，近50個歐洲國家領袖齊聚丹麥首都哥本哈根舉行峰會，由於近期爆發神秘無人機侵擾事件，會場安檢格外嚴格。

丹麥境內無人機目擊事件，以及莫斯科無人機侵入愛沙尼亞、波蘭領空，升高外界對俄羅斯攻打烏克蘭恐殃及整個歐洲的憂慮。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「歐洲各地近期發生無人機事件，在在顯示俄羅斯依然膽大妄為，意圖升高戰事。這場（戰爭）從來不只是針對烏克蘭，俄羅斯一開始就想要分化西方與歐洲。」

歐洲各國希望借重烏克蘭在戰場上累積的專業經驗，強化本身防衛能力，並討論打造「無人機牆」（drone wall）計畫，以因應來自俄羅斯的威脅。

澤倫斯基指出：「俄羅斯若膽敢對波蘭發動無人機攻擊，或侵入北歐國家領空，就代表這種事情可能發生在歐洲任何角落。我們願意與夥伴國家分享相關經驗。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，西方國家在面對俄羅斯無人機威脅時，應展現更強硬的立場，對克里姆林宮產生威攝作用。

馬克宏指出：「明確傳遞訊息極其重要。入侵我們領空的無人機承就是要承擔極大風險，它們會被摧毀。就這麼簡單。」

羅馬尼亞總統達恩（Nicosur Dan）則警告，未來若再有越境無人機，將果斷予以擊落。俄羅斯無人機之前曾從烏克蘭越界羅馬尼亞。