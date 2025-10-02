俄飛彈升級！「愛國者防線」岌岌可危 攔截率急降至6%

金融時報報導，烏克蘭與西方官員指出，俄羅斯經過數月密集空襲後，似乎已成功提升其彈道導彈技術，能夠有效避開基輔部署的愛國者（Patriot）防空系統攔截。

烏克蘭官員表示，今夏俄軍對烏克蘭無人機工廠發動的多次轟炸顯示，俄羅斯的伊斯坎德爾-M（Iskander-M）與匕首（Kinzhal）飛彈的性能提升，能在飛行末段突然俯衝或轉向，擾亂愛國者攔截系統的鎖定，使烏克蘭防空作戰陷入被動。這使烏方的防禦陷入劣勢。

烏軍公開數據顯示，8月彈道飛彈攔截率為37%，但9月驟降至6%，儘管來襲數量減少。

烏克蘭空軍周三也證實，夜間來襲的四枚伊斯坎德-M全數突破防空網擊中目標。

基輔周邊今夏至少有四座無人機工廠遭毀，其中包括一家生產土耳其Bayraktar無人機的設施。8月28日的空襲還波及歐盟駐烏代表處與英國文化協會辦公室。

愛國者系統是烏國目前唯一能有效攔截俄軍彈道飛彈的武器，攔截率大幅下滑顯示俄軍飛彈技術升級。知情的西方官員指出，俄軍讓飛彈在末段改變軌跡，包括急轉彎或俯衝，增加愛國者系統的追蹤難度。

烏方會將交戰數據分享給美國五角大廈、製造商雷神和洛克希德馬丁等，以調整軟體並進行系統升級。然而，俄軍的變化速度往往更快。

分析人士認為，俄軍飛彈的突破主要來自軟體優化，而非硬體的更動。

烏克蘭據信至少擁有六套愛國者系統。烏國總統澤倫斯基呼籲西方再提供10套完整系統，因俄軍正準備展開冬季轟炸，企圖摧毀烏克蘭電網使全境陷入黑暗。烏國副外長基斯利茲亞則敦促，西方國家切斷俄羅斯經由中國大陸等第三地獲取關鍵零組件的途徑。