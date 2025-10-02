G7聲明：擴大對俄施壓　鎖定持續採買俄石油各方

七大工業國集團（G7）財政部長今天表示，將採取聯合行動以擴大對俄羅斯施壓，鎖定那些持續增加購買俄國石油、協助俄國規避制裁的各方。

G7財長們並指出，他們一致認為採取一些貿易措施很重要，包括關稅、進出口禁令等，藉此切斷俄羅斯因入侵烏克蘭所得的資金來源。這項聯合聲明是在G7財長舉行視訊會議之後發布。

華府日前已公開呼籲各盟國，針對印度、中國等購買俄羅斯石油的國家徵收關稅。不過，G7今天的聲明並未直接點名印度或中國。

G7聲明指出：「我們將鎖定那些自俄羅斯入侵烏克蘭以來，仍持續增加購買俄國石油的採購者，以及協助規避制裁的各方。」