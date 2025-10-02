川普首度放行！美供情報助烏軍深入打擊俄能源設施 直搗普亭財政命脈

華爾街日報10月1日報導，美國官員證實，總統川普已批准向烏克蘭分享情報，用於鎖定並打擊俄羅斯境內能源基礎設施，這是川普政府首度協助烏軍深入打擊俄國境內能源目標。美方並呼籲北約盟國跟進，顯示在俄烏和談停滯之際，華府正加大對基輔的支持力度。

官員指出，烏軍透過這項情報共享將能更精準鎖定煉油廠、輸油管線、發電廠等遠離邊境的基礎設施，意在切斷克里姆林宮的相關收入與石油供應，削弱俄方的戰爭能力。官員提到，政府批准提供額外情報的時間點，就在川普上周發文表達對俄羅斯總統普亭的不滿前不久。川普曾表示，若無法打擊俄境內目標，烏克蘭將無法取勝。

與此同時，美國正研擬是否交付「戰斧」（Tomahawk）與「梭魚」（Barracuda）等射程約800公里的美製長程飛彈，但官員透露，目前尚未決定是否提供，以及可能的數量與型號。

對於美方可能加強軍援，克宮保持謹慎態度。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月29日曾表示，俄方正仔細分析相關聲明，並質疑「若飛彈落入基輔手中，究竟是烏克蘭人發射，還是美軍出手？誰來指定打擊目標？這都需要非常深入的分析。」

歐洲方面則對美國的新動作表示歡迎，其中德國已投入數億美元協助烏克蘭建立深度打擊能力，認為此舉有助於削弱俄軍補給線，提升烏軍在戰場上的防禦與反擊能力。