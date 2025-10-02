捷克禁未認證俄外交官與公務護照入境 防間諜滲透

捷克外交部長利帕夫斯基宣布，捷克政府已禁止未獲捷克國家認證的俄羅斯外交官與持公務護照者入境捷克，因俄羅斯的間諜經常利用外交身份為掩護，並強調「申根應該服務於歐洲人，而不是被用來對付歐洲。」

利帕夫斯基（Jan Lipavský）9月30日在X平台上發文表示，根據他的提案，政府已禁止未獲捷克國家認證的俄羅斯外交官與持公務護照者入境捷克，此措施適用於捷克的國際機場。

利帕夫斯基指出：「破壞行動正在增加，我們不會冒險讓特工打著外交掩護活動。我們正在為其他國家樹立榜樣，我將繼續推動在申根層面採取最嚴格的措施。我們將捍衛捷克。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）形容此禁令是一項「瘋狂的措施」，俄羅斯外交部正在研究此事，將給出更詳細的回應。

根據利帕夫斯基的說法，此禁令將在捷克的申根區外部邊界執行，主要包括境內6座國際機場。此項措施不適用於獲認證的駐捷克外交官，或僅經過捷克領土前往任職國家，與參加國際組織會議的人員。

歐盟外交部門上週在新一輪對俄制裁框架下提出建議，要求在歐盟境內活動的俄羅斯外交官必須申報所有在區域內的進出。此提案呼應利帕夫斯基近2年來推動的「限制俄羅斯外交官在申根地區自由活動」的主張，但至今仍未獲足夠支持。

利帕夫斯基接受捷克新聞通訊社（ČTK）採訪時表示，他正努力向歐盟說明，外交關係需建立互惠原則。

利帕夫斯基強調，俄羅斯間諜經常利用外交身份為掩護，「因此我認為，沒有任何理由讓我們為他們在歐洲的旅行提供便利。申根應該服務於歐洲人，而不是被用來對付歐洲。」

捷克在俄羅斯的簽證中心已在9月29日停止接受所有申請，簽證申請改由捷克駐莫斯科大使館的領事部門受理。自俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，捷克就已停止向俄羅斯公民發放旅遊簽證。

2週前，捷克政府也批准規定喬治亞外交與公務護照持有者在短期赴捷克時需申請簽證，此舉是因應喬治亞當局對公民社會的打壓。