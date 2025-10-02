快訊

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

烏克蘭：俄砲擊導致車諾比核電廠電力中斷 對全球安全構成威脅

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

烏克蘭能源部今天表示，俄軍砲擊導致車諾比核電廠部分設施電力供應中斷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯對全球安全構成威脅。

法新社報導，烏克蘭能源部在通訊應用程式Telegram上指出，由於俄羅斯對基輔州能源基礎設施進行砲擊，車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear PowerPlant）設施出現緊急情況。

烏克蘭能源部提及，電力波動導致新安全圍阻體（New Safe Confinement）斷電，這個關鍵設施能隔離已摧毀的車諾比核電廠第4號反應爐，防止放射性物質釋放到環境中。

車諾比核電廠4號反應爐於1986年4月26日發生爆炸，這場核災造成數百人喪生，並釀成輻射汙染，周邊成為地球上最渺無人居的地區之一。

澤倫斯基今天在臉書發文指出，俄羅斯每天都在延長戰爭，拒絕執行全面可靠的停火，持續對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，包括關乎核電廠及其他核設施安全的關鍵設施，對全球構成威脅。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

聯國爆俄凌虐烏戰俘 蘇聯時代手法烙印「打電話給普亭」

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

矢言戰爭結束願意下台！澤倫斯基：若俄烏達停火協議 將要求國會大選

相關新聞

聯國爆俄凌虐烏戰俘 蘇聯時代手法烙印「打電話給普亭」

紐約郵報報導，聯合國最新報告揭露，俄羅斯軍隊正以酷刑折磨烏克蘭平民與俘虜，包括使用蘇聯時代的TA-57手搖野戰電話，將電...

談歐洲與俄羅斯關係 德總理：未開戰但也並非和平

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）29日表示，歐洲目前「雖非與俄羅斯處於戰爭狀態，但也並非和平」。

北溪管線爆炸案…波蘭逮1名烏克蘭潛水員 德國曾經通緝

波蘭檢方30日表示，當局逮捕一名涉嫌參與2022年北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線爆炸案嫌犯。德國之前針...

台灣自視為烏克蘭盟友 被外媒曝已成俄羅斯「輕油」全球最大買家

儘管台灣已加入對俄羅斯的制裁，並自視為烏克蘭的盟友，但根據芬蘭智庫1日發布的一份報告，台灣已成為俄羅斯輕油（napht...

烏克蘭核電廠脫離電網7天 澤倫斯基警告情況危急

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，遭到俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia...

俄羅斯無人機襲擊烏克蘭蘇米州 1家4口罹難

烏克蘭今天說，俄羅斯前一晚對東北部蘇米州（Sumy）發動無人機攻擊，造成1家4口死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。