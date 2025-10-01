俄烏戰爭啟示 美智庫報告：韌性應視為嚇阻策略一環

台灣自由協會近期翻譯美國智庫CSIS的俄烏戰爭啟示的報告；報告指出，整體社會的韌性應被視為嚇阻策略不可或缺的一部分，用以補充傳統軍事能力，而沒有對應的戰鬥意志與整體社會動員能力，僅憑軍事硬體不足以支撐長期防衛。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年春天舉行系列研討會，就烏俄戰爭各面向進行探討，並將會議內容集結成報告，台灣自由學會取得中文翻譯授權，近期由學會理事長佘健源等人翻譯成冊，報告名稱為「戰火之鏡：烏俄戰爭的啟示」，全書分為俄烏戰爭對陸戰、海戰、人力運用、國防工業、空戰與太空領域、全社會韌性等領域的啟示。

佘健源於譯者序指出，烏克蘭與台灣的處境類似，俄羅斯作為威權政體，長年試圖併吞烏克蘭，透過各種管道滲透烏克蘭各界，弱化其抵抗能力與意志，在這3年俄國入侵行動中，烏克蘭的公民社會展現了強大的意志，示範如何以創新技術和靈活組織來挫敗全球軍力排名前二的國家，面對中國威脅，台灣相比於烏克蘭，具備更多技術和組織優勢，也應正視烏克蘭人民的血淚教訓。

針對俄烏戰爭對全社會韌性的啟示，CSIS計畫主任麥金尼斯（Kathleen McInnis）指出，整體社會的韌性應被視為嚇阻策略至關重要的一環，嚇阻本質上是一種心理層面的判斷，需要以令人信服的方式展現抵抗的意志與能力，烏克蘭的經驗顯示，這種戰鬥意志在整體社會韌性支撐下，即便面對數量上占優的對手，仍可能成為決定性的力量。

出席CSIS研討會的烏克蘭國會議員Iryna Nykorak強調，烏克蘭的韌性來自人民，而不是來自體制，而女性與男性一樣有能力拿起武器投入戰鬥，女性的參與正推動軍事裝備設計的創新，例如特別為女性設計的防彈背心，更符合女性的身體結構，也減輕重量。

報告指出，當俄羅斯於2022年2月發動全面入侵，成千上萬的烏克蘭平民立刻自願加入軍隊，其他人則以志願者身分投入支援工作，企業捐贈物資，普通民眾也找到能貢獻的方式，這種有機動員（organicmobilization）展現出強烈的戰鬥意志，令許多國際觀察家感到意外，因為當時預測烏克蘭會迅速潰敗。

與會專家指出，烏克蘭以基層和人民為中心的國家韌性模式，對其他國家是一項關鍵啟示，傳統的安全架構往往著重由上而下、權威主導的準備，但烏克蘭的經驗顯示，培養全民層級的韌性同樣重要。

研討會也歸納幾項結論，指出烏克蘭的經驗顯示，國家的韌性源自於人民的戰鬥意志，而不僅僅依賴政府或軍方的指令，而整體社會的韌性應被視為嚇阻策略中，不可或缺的一部分，用以補充傳統軍事能力等；而這場討論也為其他國家在面對潛在威脅時，建立社會韌性提供寶貴的啟示，強調若沒有對應戰鬥意志與整體社會動員能力，僅憑軍事硬體不足以支撐長期防衛。