台灣自視為烏克蘭盟友 被外媒曝已成俄羅斯「石腦油」全球最大買家

儘管台灣已加入對俄羅斯的制裁，並自視為烏克蘭的盟友，但根據芬蘭智庫1日發布的一份報告，台灣已成為俄羅斯石腦油（naphtha）的全球最大進口國。

《衛報》報導，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，台灣就加入加入國際制裁行列，也實施出口管制，避免高科技產品被俄軍利用。同時，台灣也多次公開重申對烏克蘭的支持，外交部長林佳龍近日在波蘭簽署協議，為受俄烏戰爭影響的烏克蘭兒童提供援助。

然而，儘管美國總統川普敦促各國停止購買俄羅斯石油，但能源需求嚴重依賴進口的台灣，並未對購買俄羅斯化石燃料設限。俄軍持續作戰的能力部分仰賴能源出口，其中數十億美元就來自台灣。

石腦油是一種石油衍生成品，用於製造半導體產業所需的化學品，半導體不僅是台灣經濟命脈，也是全球產業不可或缺的環節。自俄烏戰爭2022年2月開打以來，台灣已進口680萬噸俄羅斯石腦油，價值49億美元（新台幣約1507億元），相當於俄羅斯石腦油總出口量的20%。

根據芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）與歐洲、俄羅斯和台灣非政府組織合作完成的報告，2025年上半年，台灣進口價值13億美元（新台幣約400億元）的俄羅斯石腦油，平均每月進口量幾乎達到2022年的6倍，較2024年同期增加44%。

大西洋理事會資深研究員韋伯斯特（Joseph Webster）表示，台灣購買俄羅斯石腦油所帶來的收益「對克里姆林宮的收入並非無關緊要」。

但也有專家提醒不應過度解讀，新歐亞戰略中心外交政策主管洛夫（John Lough）表示，「這看起來更像是台灣石化產業的投機行為。」

環境權保障基金會主任、上述芬蘭智庫報告共同作者孫興瑄表示，「台灣不能忽視因日益依賴俄羅斯化石燃料而帶來的風險。」她說，這種依賴「削弱了台灣在民主盟友中的可信度」。