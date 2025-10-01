俄軍空襲哈爾科夫 釀6傷市集住宅起火

快訊

中央社／ 哈爾科夫1日綜合外電報導

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天表示，俄羅斯昨晚以導引航空炸彈攻擊烏克蘭東北部城市哈爾科夫，造成6人受傷，並引發多起火災。

路透社報導，希內胡柏夫在通訊軟體Telegram上表示，6名傷者中有5名是成人，已被送往醫院治療。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，這次攻擊也引發哈爾科夫一處市場及多棟住宅建築的火災。哈爾科夫是烏克蘭第2大城市，也是哈爾科夫州首府。

照片和影片顯示，消防員通宵滅火，大火吞噬了疑似是市場攤位及其他建物。

哈爾科夫州位於俄羅斯邊境附近，自戰爭爆發以來，經常遭到俄羅斯空襲。

俄方尚未對此次攻擊作出回應。

