烏克蘭核電廠脫離電網7天 澤倫斯基警告情況危急

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，遭到俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已連續7天脫離電網運作，警告可能引發「危急」的狀況。

綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基說，用於維持核電廠運作的其中一台備用柴油發電機「故障」，並說這波斷電「對所有人構成威脅」。

這是自俄羅斯入侵烏克蘭並占領札波羅熱核電廠以來，這座歐洲最大核電廠歷時最久的斷電事件，也是自俄烏戰爭爆發以來第10次脫離電網。

澤倫斯基在例行談話中說：「現在已經7天了，過去從未發生過這種情況。」他還說「狀況危急」。

俄羅斯和烏克蘭多次指控對方攻擊這座核電廠，可能導致毀滅性核災，並就這次斷電事件相互歸咎。

澤倫斯基說：「由於俄羅斯攻擊，核電廠電力供應和電網已被切斷，目前由柴油發電機供電。」

俄羅斯上週宣稱自烏方攻擊以來，札波羅熱核電廠一直靠備用電力維持運作。

澤倫斯基指控俄羅斯透過空襲「妨礙」電線修復作業，強調「這確實對所有人來說都是威脅」。

札波羅熱核電廠共有6座反應爐，戰前供應烏克蘭約1/5電力，自俄羅斯接管後，這些反應爐全數關閉。

不過核電廠仍需電力維持冷卻和安全系統，以防反應爐發生熔毀，引發核子事故。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，國際原子能總署持續與俄烏雙方合作，以恢復外部電線。葛羅西說，只要柴油發電機持續運作，為這座設施提供緊急電力，就不會有直接危險。