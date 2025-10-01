快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

烏克蘭核電廠脫離電網7天 澤倫斯基警告情況危急

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，遭到俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已連續7天脫離電網運作，警告可能引發「危急」的狀況。

綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基說，用於維持核電廠運作的其中一台備用柴油發電機「故障」，並說這波斷電「對所有人構成威脅」。

這是自俄羅斯入侵烏克蘭並占領札波羅熱核電廠以來，這座歐洲最大核電廠歷時最久的斷電事件，也是自俄烏戰爭爆發以來第10次脫離電網。

澤倫斯基在例行談話中說：「現在已經7天了，過去從未發生過這種情況。」他還說「狀況危急」。

俄羅斯和烏克蘭多次指控對方攻擊這座核電廠，可能導致毀滅性核災，並就這次斷電事件相互歸咎。

澤倫斯基說：「由於俄羅斯攻擊，核電廠電力供應和電網已被切斷，目前由柴油發電機供電。」

俄羅斯上週宣稱自烏方攻擊以來，札波羅熱核電廠一直靠備用電力維持運作。

澤倫斯基指控俄羅斯透過空襲「妨礙」電線修復作業，強調「這確實對所有人來說都是威脅」。

札波羅熱核電廠共有6座反應爐，戰前供應烏克蘭約1/5電力，自俄羅斯接管後，這些反應爐全數關閉。

不過核電廠仍需電力維持冷卻和安全系統，以防反應爐發生熔毀，引發核子事故。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，國際原子能總署持續與俄烏雙方合作，以恢復外部電線。葛羅西說，只要柴油發電機持續運作，為這座設施提供緊急電力，就不會有直接危險。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普特使指烏可能對俄長程打擊 俄前總統警告核戰風險

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

矢言戰爭結束願意下台！澤倫斯基：若俄烏達停火協議 將要求國會大選

相關新聞

烏克蘭核電廠脫離電網7天 澤倫斯基警告情況危急

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，遭到俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia...

俄羅斯無人機襲擊烏克蘭蘇米州 1家4口罹難

烏克蘭今天說，俄羅斯前一晚對東北部蘇米州（Sumy）發動無人機攻擊，造成1家4口死亡

川普特使指烏可能對俄長程打擊 俄前總統警告核戰風險

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。克里姆林...

烏克蘭戰俘遭烙印照曝光！外媒揭俄軍殘忍酷刑 內部人稱「打給普亭」

紐約郵報報導，聯合國最新報告揭露，俄羅斯軍隊正以酷刑折磨烏克蘭平民與俘虜，包括使用蘇聯時代的TA-57手搖野戰電話，將電...

美立場轉變 川普特使：烏可能對俄長程打擊

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

美特使稱烏克蘭或可深擊俄 川普政府考慮援長程武器

美國總統川普（Donald Trump）的特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。