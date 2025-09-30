快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

俄羅斯無人機襲擊烏克蘭蘇米州 1家4口罹難

中央社／ 基輔30日綜合外電報導

烏克蘭今天說，俄羅斯前一晚對東北部蘇米州（Sumy）發動無人機攻擊，造成1家4口死亡。

法新社報導，蘇米州軍事行政首長格里哥洛夫（Oleg Grygorov）表示，俄軍攻擊克拉斯諾皮利亞社區（Krasnopillia）切爾內奇納村（Chernechchyna）的1棟民宅。

格里哥洛夫在通訊軟體Telegram平台寫道：「這棟房子住著1對夫妻和他們的2個年幼孩子。不幸的是，沒有人能成功逃生。」

他說：「救援人員從瓦礫堆下找出4具遺體，分別為父母以及他們6歲和4歲的兒子。」

「這對整個社區和地區而言，都是可怕且無法彌補的損失。」

俄羅斯國防部則聲稱，前一晚成功「攔截並摧毀」81架烏克蘭無人機。

俄羅斯南部伏爾加格勒州州長波夏洛夫（AndreyBocharov）表示，俄軍成功擊退1次「大規模」烏克蘭無人機攻擊。

波夏洛夫說：「根據初步資訊，並無建築物受損或人員傷亡。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 無人機

