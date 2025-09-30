聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯無人機襲擊烏克蘭蘇米州 1家4口罹難
烏克蘭今天說，俄羅斯前一晚對東北部蘇米州（Sumy）發動無人機攻擊，造成1家4口死亡。
法新社報導，蘇米州軍事行政首長格里哥洛夫（Oleg Grygorov）表示，俄軍攻擊克拉斯諾皮利亞社區（Krasnopillia）切爾內奇納村（Chernechchyna）的1棟民宅。
格里哥洛夫在通訊軟體Telegram平台寫道：「這棟房子住著1對夫妻和他們的2個年幼孩子。不幸的是，沒有人能成功逃生。」
他說：「救援人員從瓦礫堆下找出4具遺體，分別為父母以及他們6歲和4歲的兒子。」
「這對整個社區和地區而言，都是可怕且無法彌補的損失。」
俄羅斯國防部則聲稱，前一晚成功「攔截並摧毀」81架烏克蘭無人機。
俄羅斯南部伏爾加格勒州州長波夏洛夫（AndreyBocharov）表示，俄軍成功擊退1次「大規模」烏克蘭無人機攻擊。
波夏洛夫說：「根據初步資訊，並無建築物受損或人員傷亡。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言