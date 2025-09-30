烏克蘭戰俘遭烙印照曝光！外媒揭俄軍殘忍酷刑 內部人稱「打給普亭」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭戰俘佩列韋澤夫指控，被俘期間遭俄兵在腹部右側烙印「榮耀歸於俄羅斯」，照片曝光可見明顯傷疤，十分駭人。圖/截自New York Post在YT的影音
烏克蘭戰俘佩列韋澤夫指控，被俘期間遭俄兵在腹部右側烙印「榮耀歸於俄羅斯」，照片曝光可見明顯傷疤，十分駭人。圖/截自New York Post在YT的影音

紐約郵報報導，聯合國最新報告揭露，俄羅斯軍隊正以酷刑折磨烏克蘭平民與俘虜，包括使用蘇聯時代的TA-57手搖野戰電話，將電線接到受害者的耳朵、手指、腳與生殖器上，施以高達80伏特的電擊，這種手法被稱為「打電話給普亭」或「打給列寧」。

這份報告由聯合國酷刑問題專家愛德華茲（Alice Jill Edwards）負責撰寫，記錄10名受害烏克蘭士兵及平民的案例，預計10月提交聯合國人權理事會。

除了電話酷刑，其他常見手段還包括集體強暴、毆打、刺傷生殖器、燒灼乳頭以及威脅閹割。受害者包括4名女性與6名男性，他們來自烏克蘭三個地區，其中部分地區已被烏軍收復。

紐約郵報曾於8月報導，烏克蘭戰俘佩列韋澤夫（Andriy Pereverzev）出面指控，被俘期間遭俄兵在腹部右側烙印「榮耀歸於俄羅斯」字樣，照片曝光可見明顯傷疤，十分駭人。但佩列韋澤夫表示，待傷勢痊癒，他將重返戰場保家衛國，向俄羅斯復仇。

愛德華茲指出，這些虐待行為並非零星事件，而是廣泛且有系統的，可能構成戰爭罪與危害人類罪。她強調，酷刑是俄軍戰術與政策的一部分，並點名俄羅斯總統普亭與外交部長拉夫羅夫應承擔責任。她已致函克里姆林宮，要求對相關指控作出回應。

英國每日電訊報引述烏克蘭檢方資料指出，截至今年6月，烏方已紀錄363起俄軍對平民的性暴力案件，其中包含19名兒童受害。

烏克蘭武裝部隊第141獨立機械化旅的士兵9月初於烏克蘭頓內茨克地區前線附近。路透
烏克蘭武裝部隊第141獨立機械化旅的士兵9月初於烏克蘭頓內茨克地區前線附近。路透

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

